Thomas Tshikaya porté disparu : un appel à témoins lancé

Ancien joueur professionnel, éloigné des parquets depuis la fin de la saison 2022/23 (8,8 points et 4 rebonds de moyenne en Nationale 1 avec Berck), Thomas Tshikaya n’a plus donné signe de vie à sa famille depuis le 22 mars.

Parti s’installer en République démocratique du Congo, où un conflit armé fait rage à l’est du pays comme nous l’expliquait Mérédis Houmounou, le Francilien fait l’objet d’un appel à témoins lancé par sa mère.

« Thomas ne donne plus signe de vie depuis le 22 mars dernier », a-t-elle publié sur tous ses réseaux sociaux. « Il était à Kinshasa mais il est parti s’installer ailleurs. Ma crainte est qu’il soit vers Goma. Si quelqu’un a pu le reconnaître, merci de me le signaler. »

Après une formation chaotique (centres de formation de Rouen et Nancy, une saison dans le Kansas à Pratt Community College, un crochet par la NM3 à Ozoir-la-Ferrière, un retour aux États-Unis à Angelo State), Thomas Tshikaya a été professionnel pendant six ans. Il a successivement évolué en Suède, en Allemagne (D3), en Espagne (D2) avant de défendre les couleurs du GET Vosges, d’Aix-Maurienne et de Berck.