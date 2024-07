En pleine préparation pour le tournoi olympique en tant qu’assistant de la sélection brésilienne, Tiago Splitter, fraîchement nommé à la tête du Paris Basketball, est descendu de Lille mercredi pour rencontrer la presse. Présenté au parterre de journalistes présents dans une tour flambant neuve située aux abords de la Porte de la Chapelle Arena, le champion NBA 2014 avec les Spurs a pris le temps d’expliquer son choix de rejoindre le club de la capitale.

« Beaucoup de choses m’ont attiré ici (à Paris). La façon dont l’équipe a grandi ces dernières années. L’essor du basket français, aussi, qui figure parmi les pays qui produisent le plus de joueurs NBA. Il y a énormément de talent ici et cela m’intrigue beaucoup. L’opportunité de coacher en EuroLeague, bien entendu, car il s’agît de la crème de la crème du basketball. Tous les entraîneurs veulent y coacher. »

« Les Lakers ont choisi d’opter pour un coach moins expérimenté que Tiago »

Conscient du défi qu’il allait devoir relever demain en EuroLeague, l’ex-assistant des Rockets de Houston la saison dernière ajoutait, aussi lucide que confiant. « Ça va être un challenge pour moi de coacher dans cette compétition. Ce ne serait pas malin de dire le contraire. Pour autant je pense que mon éthique de travail, mon envie, ma façon de transmettre tout ce que je sais à mes joueurs tel un professeur, ainsi que ma capacité à les motiver chaque soir devraient me permettre d’y arriver. Je me sens prêt. »

Interrogé à son tour sur le choix surprenant pour nombre d’observateurs de nommer Tiago Splitter, inexpérimenté en tant qu’entraîneur en chef, pour prendre la suite de Tuomas Iisalo alors que le club s’apprête à vivre sa toute première expérience en EuroLeague, David Kahn, co-propriétaire du club, se fendait d’une longue explication. « Pendant nos recherches, nous avons examiné tout types de profils de coachs, parmi lesquels des entraîneurs avec une forte expérience de l’EuroLeague. Il y a plusieurs raisons pour laquelle nous avons pris cette décision. La première est liée au jeune âge de notre club, qui vient de fêter ses 6 années d’existence. Et on peut voir les choses de deux manières différentes. Soit en se disant que cette équipe est si jeune qu’il lui faut impérativement un coach expérimenté en EuroLeague. Soit en se disant que c’est peut être le moment d’avoir un jeune entraîneur qui grandisse avec le club. Le basket reste du basket. En témoigne le choix des Lakers d’opter pour un coach moins expérimenté que Tiago en choisissant J.J. Redick, qui n’a lui, jamais officié en qualité d’assistant. »

Une philosophie de jeu proche de celle de Tuomas Iisalo

Une manière, pour l’ancien GM des Indiana Pacers, de montrer que l’expérience ne fait pas tout et qu’un regard neuf sur le métier de coach peut aussi constituer un atout. David Kahn poursuivait alors, évoquant des éléments plus abstraits que la relative longueur du CV de Splitter. « Le choix se fait parfois aussi sur la base du feeling. Et dans ce cas précis, après l’avoir rencontré plusieurs fois, j’ai senti que Tiago avait l’intelligence suffisante et le désir profond d’occuper ce poste. »

🎙️Première conférence de presse pour @tiagosplitter ce mercredi à 12h. Notre nouvel entraîneur sera officiellement présenté aux médias. Ensuite, l’ex-joueur des Spurs rejoindra la sélection brésilienne à Lille à 3 jours de France – Brésil aux Jeux Olympiques de Paris 2024. — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 23, 2024

Avant de conclure, insistant sur la nécessité pour le club de s’inscrire dans la continuité de l’année écoulée. « Un autre facteur qui nous a poussé à le recruter, c’est le fait qu’il ne soit pas encore établi en tant qu’en traîneur en chef. Cela devrait nous offrir la continuité que nous recherchons par rapport à la saison dernière. Nous avons connu tant de succès avec nos joueurs, dont la grande majorité sera de retour à la rentrée, qu’il nous semblait insensé de changer pour le simple fait de changer. Ce que Tiago a immédiatement compris, sachant que le style qu’il prône ressemble à celui que nous avons développé l’an dernier et dont tout le monde parle aujourd’hui. Pour toutes ces raisons, nous avons pensé qu’avoir quelqu’un de nouveau dans le métier pourrait être préférable à un candidat avec une grande expérience. »

Tiago Splitter fera ses grands débuts au coaching et en championnat de France dès le 21 septembre prochain sur le parquet de Gravelines-Dunkerque. Quinze jours (3 octobre) avant d’affronter l’Étoile Rouge de Belgrade à domicile pour son baptême du feu en EuroLeague.