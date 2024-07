Calendrier EuroLeague 2024-2025 : Paris face à l’Étoile Rouge pour son baptême du feu !

Le calendrier 2024-2025 de l’EuroLeague, dont le début est fixé au 3 octobre prochain, a été dévoilé. Ce nouvel exercice de la crème des compétitions recommencera là où le précédent s’est arrêté, au sein de l’Uber Arena de Berlin, pour une rencontre entre l’ALBA Berlin et le Panathinaïkos. Si les champions en titre ont la primeur d’ouvrir le bal, le Paris Basketball pourra lui ouvrir un nouveau chapitre de son histoire devant son public de l’Arena Porte de la Chapelle, pour son tout premier match d’EuroLeague. La bande à T.J. Shorts (1,75 m, 26 ans) aura ainsi un coup à jouer face l’Étoile Rouge de Belgrade, particulièrement décevante la saison dernière (16e avec 11 victoires et 23 défaites).

The 2024-25 EuroLeague schedule is OUT! 🎴

Check out your teams fixtures list at:https://t.co/5sT7CjFmjm pic.twitter.com/sC9XECa4Xs

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 15, 2024