Monaco officialise l’arrivée de Juhann Begarin

Juhann Begarin (1,96 m, 21 ans) à Monaco, c’est officiel. Le club de la principauté a officialisé sa signature pour les trois prochaines saisons. Le 45e choix de la Draft NBA 2021 arrive après avoir démarré sa carrière professionnelle à Paris de 2019 à 2023 puis avoir passé la dernière saison à Nanterre.

Moins productif statistiquement dans les Hauts-de-Seine, l’international français néanmoins contribué à la très belle saison de Nanterre, qui a retrouvé les playoffs de Betclic ELITE en plus de disputer la finale de la Leaders Cup.

« J’ai été beaucoup moins présent dans le scoring à Nanterre. Mais j’ai pu apprendre des coachs que j’avais là-bas et des coéquipiers qui étaient à mes côtés. C’est ce qui m’a permis de m’améliorer sur de nombreux aspects du jeu. J’en titre une très bonne expérience et beaucoup de bonnes choses. Ça va me servir énormément pour la suite de ma carrière. »