Tidjane Salaün a marqué ses premiers points en NBA

Très responsabilisé en présaison NBA, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a d’abord été laissé sur le banc lors des deux premiers matches de la saison régulière. La faute à une blessure au doigt visiblement. Mais depuis, le deuxième joueur le plus jeune de la NBA (derrière Ulrich Chomche) a pris part à 9 minutes de jeu contre Miami (1 rebond, 1 interception et 1 tir à 3-points manqué) et 16 face aux Raptors ce mercredi 30 octobre. Le rookie a ainsi eu le temps de marquer ses premiers points en NBA. S’il a manqué ses 2 tentatives derrière l’arc, il est venu marquer un tir en crochet à l’intérieur. Avec également 3 rebonds et 3 passes décisives, il a contribué au succès de Charlotte face à Toronto (138-133).

Son coéquipier et compatriote Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) a également joué 9 minutes en sortie de banc (pour 4 rebonds et 1 passe décisive), lors d’une période très faste pour les Hornets. Il finit ainsi à +23 au +/-.