Tidjane Salaün et Moussa Diabaté font le bilan de leur saison aux Hornets

Alors que les playoffs débutent enfin en NBA, la saison de dix équipes est déjà terminée depuis une semaine, auxquelles se sont ajoutées les quatre équipes éliminées du play-in. Parmi celles en vacances depuis 7 jours, on compte bien sûr les Charlotte Hornets. Ces derniers sont officiellement hors-course pour les playoffs depuis le 24 mars. Alors qu’il y avait quelques espoirs d’accrocher le play-in en début de saison (4e de l’Est après trois semaines de compétition), les nombreuses blessures sont vite venues doucher des ambitions déjà tenues. Ce qui a donné de nombreuses opportunités et plus de temps de jeu que prévu aux jeunes. Et notamment à Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) et Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans).

En minutes cumulées, les deux tricolores sont les cinquièmes et sixièmes joueurs les plus utilisés par le coach Charles Lee. Ils n’étaient pourtant prévu pour cela, mais ont finalement eu l’occasion de s’illustrer, avec plus ou moins de réussite. Quelques jours après leur dernier match contre Boston, les deux compatriotes sont passés au traditionnel exercice des interviews de fin de saison, pour faire leur bilan individuel :

Salaün va avoir besoin de temps

« J’ai beaucoup appris cette saison avec tous ces gars. J’ai eu plus de temps de jeu que prévu grâce aux blessures, c’est beaucoup d’expérience engrangée […] J’adore les inter-saisons, c’est un de mes moments préférés de l’année parce que c’est là que je travaille le plus, où je donne tout pour devenir la meilleure version de moi-même. L’éthique de travail est une de mes qualités… Je veux travailler sur mon corps, pour être à l’aise sur le parquet. Mon dribble pour créer des décalages pour mes coéquipiers, et continuer à travailler sur ma mécanique de tir et ma finition. » Tidjane Salaün en conférence de presse

Après une intégration en douceur lors des tous premiers matchs, Salaün s’est vite retrouvé projeté sur le devant de la scène. Peut-être un peu trop tôt. Ses débuts ont été compliqués, et il comptait même le pire pourcentage aux tirs de toute la NBA après deux mois de compétition. Le n°6 de la Draft n’est quasiment pas passé par la case G-League. À la place, il a pu affronter les meilleurs joueurs du monde. Sa saison rookie est peut-être la meilleure possible pour son développement dans ce sens : il a pu tenter des choses et commettre des erreurs. Lui et son staff ont souvent souligné sa difficile adaptation au rythme de jeu NBA, même s’il a mieux fini la saison. Celui qui reste le deuxième plus jeune joueur de NBA aura un été entier pour s’y faire encore un peu plus, entre la Summer League qu’il a « hâte de jouer » et des scrimmages aux États-Unis.

Les statistiques de Tidjane Salaün cette saison : 5,9 points à 33% aux tirs (dont 28,3% à 3-points), 4,7 rebonds et 1,2 passe décisive en 21 minutes de moyenne.

L’OVNI Diabaté

« J’ai connu un début de saison étrange. Je suis arrivé dans une nouvelle organisation sans savoir ce qui allait m’attendre. Donc quand j’ai eu une opportunité, je me suis vraiment concentré sur la défense et les rebonds, sur les petits détails. Je n’essayais pas d’exister en attaque. C’est après que les coachs et mes coéquipiers m’ont poussé à travailler sur mon jeu offensif […] J’espère que mon cas va en inspirer d’autres. D’autres joueurs l’ont fait [transformer un two-way contract en contrat garanti], mais pas beaucoup. J’espère montrer que les débuts ne déterminent pas tout. Des fois tu galères pendant ta jeunesse, mais il faut s’accrocher, et comprendre que c’est un processus qui peut prendre du temps. » Moussa Diabaté en conférence de presse

Diabaté a gagné sa place et même son contrat avec ses performances. Repêché par les Hornets avec un two-way contract après n’avoir jamais pu s’exprimer aux Clippers, il a lui aussi bénéficié des blessures pour avoir du temps de jeu d’entrée. Et il en a fait le meilleur usage, en faisant les efforts que personne de son équipe n’avait envie de faire sur le parquet. Ce qui lui a valu la consécration, qu’il recherche depuis sa Draft en 2022 : un contrat de 3 ans et 5,7 millions de dollars. D’où la satisfaction de sa troisième saison. Son profil, son style de jeu unique mais surtout sa volonté lui ont donné un avenir en NBA.

Les statistiques de Moussa Diabaté cette saison : 5,7 points à 59,6% aux tirs, 6,2 rebonds et 0,8 passe décisive en 18 minutes de moyenne