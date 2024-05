Les Timberwolves évitent le sweep et réduisent l’écart face aux Mavericks

Les Minnesota Timberwolves ont enfin décroché un succès crucial face aux Dallas Mavericks (105-100), ce mardi 28 mai, sur le parquet texan. Cette victoire, qui intervient après trois défaites consécutives, leur permet de réduire l’écart à 1-3 dans cette finale de Conférence Ouest de playoffs NBA.

Dans une série où chaque rencontre s’est jouée sur le fil du rasoir, les Wolves ont su faire la différence en fin de match, évitant ainsi l’humiliation d’un sweep. Malgré cette victoire, les Mavericks restent en position de force pour rejoindre les Boston Celtics en finale NBA, ces derniers ayant balayé les Pacers de l’Indiana (4-0) la veille. Jamais une équipe n’a réussi à renverser une série de playoffs après avoir perdu les trois premiers matchs, mais les Timberwolves espèrent briser cette malédiction dès jeudi avec une victoire obligatoire à domicile.

IL Y AURA UN GAME 5️⃣ Anthony Edwards : 29 PTS, 10 REB, 9 AST

Karl-Anthony Towns : 25 PTS (9-13 FGM), 5 REB, 4 3PM

Mike Conley : 14 PTS, 7 AST, 4 STL

Rudy Gobert : 13 PTS, 10 REB 🇫🇷

Luka Doncic : 28 PTS, 15 REB, 10 AST pic.twitter.com/46k6YSkTAO — NBA France (@NBAFRANCE) May 29, 2024

Karl-Anthony Towns, en difficulté depuis le début de la série, a brillé lors du 4e quart-temps avec deux paniers à 3-points successifs à cinq minutes de la fin, totalisant 25 points à 4/5 aux tirs primés. Anthony Edwards, malgré six pertes de balle, a été déterminant avec 29 points et 10 rebonds. « Je l’ai pris personnellement, je ne voulais pas être sweepé », a-t-il déclaré au micro de TNT.

Le pivot français Rudy Gobert a ajouté 13 points et 10 rebonds, aidant les Timberwolves à bien démarrer le match (27-20 au premier quart-temps) avant d’être rejoints à 49 partout à la mi-temps.

Rudy drops the slick dime to KAT 😮‍💨 pic.twitter.com/bEK2GJSAA2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 29, 2024

La fin de match a été tendue. Une interception puis un floatter d’Edwards ont donné 6 points d’avance aux Wolves à 1 minute 46 secondes du terme de la partie. Un panier lointain de Luka Doncic (28 points à 7/21 aux tirs, 15 rebonds et 10 passes décisives) avec une faute a ensuite fait frissonner Minnesota, mais le Slovène a manqué son lancer franc décisif à 13 secondes de la fin.

« On a commis trop de pertes de balle, et on a dû composer avec des fautes frustrantes. Mais le mérite revient aux joueurs », a déclaré Chris Finch, l’entraîneur des Wolves. Pour se maintenir en vie, Minnesota devra reproduire cet effort héroïque lors du prochain match à domicile, ce jeudi 31 mai.