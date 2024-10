Timothé Crusol, la nouvelle touche locale d’Orléans

« Timothé n’a pas de club et sort d’une blessure importante, il fait la préparation avec nous en attendant qu’il trouve quelque chose », confiait Lamine Kebé, l’entraîneur de l’OLB, le 28 août à La République du Centre. Dix semaines plus tard, l’option orléanaise de prendre Timothé Crusol (1,93 m, 23 ans) en sparring-partner apparait comme une solution entièrement gagnante-gagnante.

« Petit, je venais voir Orléans jouer en EuroLeague »

Pour faire face au marathon de la Pro B, malgré les belles performances de Lee Moore et la montée en puissance de Rudy Demahis-Ballou, l’Orléans Loiret Basket a choisi d’embaucher un troisième meneur : Timothé Crusol, en l’occurrence. Un recrutement qui vient encore renforcer l’accent local du club, après l’arrivée de Lamine Kebe sur le banc, un enfant du quartier de la Source. L’ancien joueur de Limoges et Champagne Basket est lui originaire de Saint-Jean-de-Braye, commune située en périphérie d’Orléans. Les deux hommes se connaissent d’ailleurs très bien pour avoir déjà travaillé ensemble à Fleury-les-Aubrais (champions de France U15 en 2015) et à l’INSEP. « Pour quelqu’un qui vient d’ici, c’est une fierté de faire partie de cette équipe d’Orléans », indique le régional de l’étape. « Je suis très content. Petit, je venais voir Orléans jouer, notamment au Zénith en EuroLeague. »

Finaliste des playoffs de Pro B en 2023 avec Châlons-Reims, Timothé Crusol sort d’une saison beaucoup plus contrastée avec Fos-Provence. Alors qu’il n’a pas vraiment donné satisfaction individuellement (8,5 points à 43%, 1,8 rebond et 3,3 passes décisives pour 7,4 d’évaluation), il s’est en plus retrouvé embarqué dans une aventure collective cauchemardesque puis dans une longue rééducation après une blessure contractée à la cuisse droite fin mars. « Il a fallu que je me remette en forme et je me sens mieux », se réjouit le nouveau meneur loiretain.