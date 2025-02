Timothé Luwawu-Cabarrot gagne son duel avec Amine Noua (22 points)

Ils vont faire équipe la semaine prochaine lors des deux dernières matches de qualification pour l’EuroBasket. Mais ce dimanche, ils se sont affrontés lors de la 20e journée de la Liga Endesa. Et c’est Timothé Luwawu-Cabarrot qui l’a emporté avec Baskonia contre Grenade et Amine Noua.

Le club de Vitoria a confirmé sa montée en puissance ce dimanche en s’imposant largement au score (103-82). Un deuxième quart-temps à sens unique (33-17) a permis aux Basques de faire la différence, bien aidés par un Timothé Luwawu-Cabarrot efficace, ainsi que par Tadas Sedekerskis et Trent Forrest.

Un deuxième quart-temps fatal à Grenade

Le match a pourtant débuté sur un rythme équilibré, avec Amine Noua qui s’est montré particulièrement actif dans la raquette andalouse. Face à une défense de zone bien en place, Baskonia s’est appuyé sur son adresse extérieure et son jeu de transition pour prendre un premier avantage (26-21 après 10 minutes).

Puis, Markus Howard a allumé la mèche avec neuf points consécutifs pour débuter le deuxième quart-temps. Le jeu intérieur andalou a souffert des fautes et du manque de rotation, notamment l’absence de Jacob Wiley, permettant à Baskonia de creuser l’écart. Un enchaînement de tirs primés et une gestion efficace des duels en un contre un ont mis les Basques sur orbite, les envoyant au vestiaire avec 21 points d’avance (59-38).

Baskonia contrôle malgré une réaction andalouse

Au retour des vestiaires, Grenade a tenté de recoller, profitant d’un relâchement défensif des hommes de Pablo Laso. Un passage à vide du Baskonia a permis aux visiteurs d’infliger un 11-0 et de revenir à -14 avant le dernier quart-temps (78-64).

Cependant, la profondeur du banc basque et la solidité collective ont permis aux locaux de reprendre le contrôle du match. Chima Moneke, en difficulté avec les fautes, a retrouvé de l’impact en fin de rencontre, scellant définitivement le sort du match. Le Baskonia s’impose finalement 103-82 et poursuit sa dynamique positive.

Les Français en évidence

Timothé Luwawu-Cabarrot a été un des leaders de son équipe avec 19 points, tandis qu’en face, Amine Noua a brillé malgré la défaite, inscrivant 22 points pour Grenade. Jonathan Rousselle, également présent dans les rangs andalous, a apporté 6 points. Au moment de la Copa del Rey, Grenade est premier non relégable avec le même bilan que le 17e, Gérone (6 victoires et 14 défaites). De son côté, Baskonia est parvenu à équilibrer son bilan (10 victoires et 10 défaites).