Tony Parker donne son accord à la présence de l’ASVEL pour un tournoi de pré-saison en Israël

Alors que le sport international a déserté Israël depuis le début du conflit armé contre le Hamas en octobre 2023, il signera son retour grâce au basket en septembre prochain. Un tournoi amical sera organisé par l’Hapoël Tel-Aviv, avec l’Hapoël Jérusalem, le Rytas Vilnius et… l’ASVEL.

Présent en Israël en fin de semaine, le président Tony Parker a participé aux dernières réunions de finalisation du tournoi puis à une conférence de presse à Tel-Aviv. « Je suis très heureux d’être en Israël », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par le Jérusalem Post. « Cela a été deux belles journées pour finir d’organiser ce tournoi et amener l’ASVEL ici. C’est l’agent Matan Siman Tov qui a fait la connexion entre nous : il a beaucoup de joueurs comme Zaccharie Risacher ou Noam Yaacov. Quand j’ai vu ce que Ofer Yannay (le propriétaire de l’Hapoël Tel-Aviv, ndlr) tentait de créer, j’ai voulu amener mon soutien, d’où ma présence sur place. Je n’ai pas eu peur de venir en Israël, pas du tout. J’ai confiance en mes amis et ils m’ont dit que ce n’était pas dangereux de venir à Tel-Aviv. »

Noam Yaacov prêté à l’Hapoël Tel-Aviv

Engagé par l’Hapoël Tel-Aviv pour la saison 2024/25, Noam Yaacov (1,85 m, 19 ans) n’est pourtant que prêté par l’ASVEL, où il reste sous contrat jusqu’en 2025. Quel est, alors, l’intérêt pour Villeurbanne de prêter un joueur sur sa dernière saison de contrat ? Certainement de préserver ses intérêts financiers en vue d’une éventuelle Draft NBA, à l’image de ce qui s’est passé avec Zaccharie Risacher, où le club rhodanien s’est partagé équitablement les 850 000 dollars du buy-out avec la JL Bourg.

Présent lors de la conférence de presse de présentation du tournoi, le jeune meneur israélo-danois retrouvera donc son ancienne équipe en amical, pour ce qui sera le premier match entre l’Hapoël Tel-Aviv et l’ASVEL depuis… 1969. « Je suis très impressionné par ce qu’il est capable de faire et j’essaye de faire en sorte qu’il aille en NBA », a souligné Tony Parker. « Je veux voir s’il aura une belle saison avec l’Hapoël. Je vais le suivre et j’espère qu’il sera drafté. On veut l’aider à atteindre son but ultime, soit la NBA, et l’Hapoël Tel-Aviv va lui donner l’opportunité d’avoir un gros temps de jeu. Je veux qu’il continue de progresser et il devait trouver le meilleur endroit pour exposer son talent. Je pense que l’Hapoël était le meilleur club possible pour lui. »