Toujours de l’espoir pour La Rochelle avant d’affronter l’ASVEL : « On croit au maintien totalement ! »

C’est paradoxalement l’une des équipes en forme du championnat. Lanterne rouge de Betclic ÉLITE depuis le premier jour, La Rochelle est sur une série de deux succès consécutifs. Ce qui représente… les deux-tiers de ses victoires cette saison. Après un succès euphorique contre Dijon (92-90) derrière un Tom Digbeu magistral (34 points dont le game-winner), les Rochelais ont enchaîné à domicile face aux barragistes provisoires Le Portel (96-73).

Sauf que la trêve internationale + Leaders Cup est venue interrompre cette série, avec trois semaines de coupure. Il faudra reprendre le rythme pour les onze derniers matchs, afin de tenter d’accrocher un maintien inespéré. Le club charentais a pour l’instant quatre victoires de retard sur le premier non-relégable, Limoges, qu’ils affronteront le 11 avril. Dans une interview auprès du Progrès, Aymeric Jeanneau, DG du club et ancien joueur de l’ASVEL, a expliqué qu’il croyait toujours au maintien :

« Pour moi, l’objectif est donc de conserver la sérénité et nous l’avons. Notre état d’esprit est très bon et j’espère qu’il va nous amener à finir très correctement la saison. En sachant que nous avons encore de l’espoir, on croit au maintien totalement ! Et, quoi qu’il arrive, nous allons continuer à avancer. »

Même son de cloche du côté de Ryan Hawkins, ailier-fort du Stade Rochelais, dans une interview à Sud-Ouest :

« Je crois que l’on a trouvé un fil conducteur. Il faut désormais le reproduire chaque semaine. Offensivement surtout, c’était vraiment bien ce que l’on a montré contre Dijon et Le Portel. On savait que l’on n’était pas loin depuis quelques matchs mais de le concrétiser a été très important. Ce qui a changé ? Je dirais notre attitude à l’entraînement. Pas qu’elle était mauvaise avant mais maintenant nous sommes tous ensemble en même temps. Dans le jeu, l’arrivée de Tom [Digbeu] nous a clairement fait du bien. Il ouvre des espaces, aère le jeu. Cela permet aux autres d’avoir de meilleurs positions de tirs. On marque des paniers et on se met en confiance. Et après défensivement, on est à peu près dans ce que l’on veut faire. »

Gros défis en vue

Le calendrier ne va pas faire de cadeaux au promu. Trois de leurs quatre prochains matchs sont en effet face à des équipes du Top 5. Et cela commence dès ce dimanche 2 mars à 16h30 en déplacement du côté de l’ASVEL. Le match aller à Gaston Neveur avait tourné en faveur des Villeurbannais mais de très peu (75-79). « On a vu nos erreurs au match aller et on a réfléchi à ce que l’on aurait pu faire différemment » analyse Hawkins.

Le club quatrième du championnat reste sur trois revers consécutifs entre la Leaders Cup, la Coupe de France et l’EuroLeague. Ils auront donc envie de retrouver le goût de la victoire, face à un adversaire sur le papier largement à leur portée. Les joueurs frustrés seront probablement revanchards. À noter que Théo Maledon est incertain, et que Charles Kahudi sera ménagé, selon Le Progrès. Il n’en reste que les deux effectifs sont incomparables. « Ce rendez-vous contre l’Asvel va nous permettre de nous mesurer à une équipe d’Euroleague et de montrer ce que l’on sait faire ! »