Toujours pas le moindre panier pour Lopez Sénéchal, ni le moindre… shoot pour Époupa

Les deux françaises de WNBA jouaient toutes les deux cette nuit. D’un côté, Lou Lopez Sénéchal (1,85 m, 26 ans) avec ses Dallas Wings, et de l’autre Olivia Époupa (1,65 m, 30 ans) avec les Minnesota Lynx. La première, qui réalise un début de saison et de carrière compliqué, n’a encore eu qu’une seule petite minute de jeu dans la défaite des siennes contre Connecticut (74-72). Lopez Sénéchal est dans une spirale négative dont elle a du mal à sortir. Cette nouvelle apparition, dans l’État où elle jouait l’année dernière en NCAA, n’a pas échappé à la règle. En 1 minute 21 de jeu, elle a raté un tir et commis une faute. Ce qui a coïncidé avec un très mauvais passage de son équipe, puisqu’elle a obtenu un plus/minus de -6. C’est donc logiquement que sa coach l’a de suite mise sur le banc et ne l’a plus fait rentrer. Celle qui a signé en Espagne pour la saison prochaine est toujours la joueuse avec le pire plus/minus global de son équipe cette saison (-15). Elle n’a toujours pas non plus marqué le moindre panier. Un cruel manque de confiance dont elle va mettre du temps à sortir, elle qui dispute sa première saison en WNBA après cinq ans de NCAA.

Concernant Époupa, elle a bénéficié de la large victoire de Minnesota contre Phoenix (95-71) pour obtenir du temps de jeu en fin de match, quand l’écart dépassait les 20 points. En 6 minutes 31 de jeu, elle termine avec 2 passes décisives et 1 faute. Elle non plus n’a toujours pas marqué le moindre panier pour sa première saison en WNBA. Mais elle n’a pas non plus tenté le moindre tir, en 4 matchs et 22 minutes cumulées. Ses deux premiers points sont venus de lancers-francs. Même si elle ne tente pas sa chance au tir, elle fait cependant bien tourner le jeu des Lynx, et fait preuve de son gros moteur en défense. Son activité est appréciée du coaching staff, et c’est pour ça qu’elle obtient du temps dans les money-time. Reste à voir si elle pourra obtenir plus dans cette équipe qui pointe pour l’instant en troisième position.