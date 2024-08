Toujours sans contrat, Evan Fournier attire les convoitises en Europe

À un peu moins de deux mois du début de la saison NBA, Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) se retrouve toujours sans contrat. Après avoir terminé la saison NBA avec les Detroit Pistons, puis enchaîné aux Jeux olympiques avec l’équipe de France, c’est peut-être sur la scène européenne que la natif de Charenton va rebondir. À en croire EuroHoops, l’international français considérerait sérieusement cette option, tout comme plusieurs cadors européens.

Selon le média, plusieurs clubs espagnols, italiens mais aussi français s’intéressent au cas d’Evan Fournier, voire ont même formulé des offres. Alors que la marge de manoeuvre d’Evan Fournier pour revenir en NBA se réduit au fur et à mesure. De nombreuses franchises NBA sont au complet à quelques semaines des premiers camps d’entraînement.

Drafté en 20e position en 2012 par les Denver Nuggets après deux saisons à Nanterre et une à Poitiers, Evan Fournier a passé 12 saisons en NBA. Il a notamment joué pour le Magic d’Orlando (2014-2021), mais aussi les Boston Celtics (2021), les New York Knicks (2021-2024) et les Detroit Pistons dernièrement.