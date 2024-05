Toulouse remet les compteurs à zéro : la montée en LFB se jouera sur une belle décisive à Chartres !

Inauguré début avril, le Colisée de Chartres aura le droit à un premier vrai moment dans six jours ! Après avoir accueilli 3 800 spectateurs lors du Match 1 de la finale (74-66), la nouvelle enceinte chartraine sera le théâtre d’un match décisif pour la montée en LFB samedi prochain.

Pour cause, Toulouse s’est donné le droit de croire à un retour dans l’élite. Dos au mur après sa défaite en Eure-et-Loir le week-end dernier en ouverture de la finale de Ligue 2, le TMB a magnifiquement répliqué en l’emportant 86-71. Une victoire bâtie sur une formidable seconde mi-temps (46-26), et qui porte le sceau du trio Nicole Enabosi (26 points et 11 rebonds) – Binta Drame (20 points et 5 passes décisives) – Japreece Dean (21 points et 5 passes décisives). À elles seules, elles ont assuré 78% du scoring toulousain ! « On a fait preuve de caractère, et puis surtout on n’avait pas envie de les voir gagner et célébrer un titre sur notre parquet« , a clamé Margot de Freitas au micro de France Bleu Occitanie.