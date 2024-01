Tours fait revenir Emmanuel Monceau

Confronté à la blessure au pouce d’Ousmane Kaba, dont le retour est espéré en mars, le Tours Métropole Basket a choisi de faire revenir une vieille connaissance : Emmanuel Monceau (1,95 m, 29 ans), déjà pigiste médical au club au cours du mois de novembre.

ℹ️ [EFFECTIF] #TMB

Le @tmb a la plaisir de vous annoncer la signature d'Emmanuel Monceau avec les #Knights jusqu'à la fin de la saison ! ✍️

🔗https://t.co/m0m2k5uqyE📄 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐄𝐦𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 ⚔️#GoKnights🔴⚫️ pic.twitter.com/jVxX9SqOcT — Tours Métropole Basket (@tmb_toursbasket) January 30, 2024

À l’époque, l’ancien meilleur jeune du championnat avait signé un retour satisfaisant en NM1 (6 points à 64%, 3,4 rebonds et 1 passe décisive en 5 matchs) après de multiples années galère. Alors que son passage en Pro B avec Rouen avait été gâché par les blessures, le natif de Brive avait dû emprunter les chemins de traverse, de l’obscur championnat serbe (KLS) à la Nationale 2 l’an dernier, du côté de Salon-de-Provence.

Toujours engagé et intense défensivement, Emmanuel Monceau continuait à s’entraîner occasionnellement avec l’équipe de Cédric Heitz. En prévision d’une infernale fin de saison, où Tours reste encore dans les clous de son objectif de montée (3e de la Poule A), le technicien mulhousien n’a donc pas voulu laisser filer l’occasion de faire revenir son ancien protégé, sélectionné pour le stage hivernal de l’équipe de France 3×3, surtout eu égard aux petits pépins physiques qui pourront jalonner le printemps, comme la cuisse actuellement récalcitrante du capitaine Pierre-Étienne Drouault. « Emmanuel Monceau nous a donné un beau coup de main [en novembre] », souligne l’ancien entraîneur de Châlons-Reims. « C’est quelqu’un d’humble et bosseur, il a vraiment apporté toutes ses qualités qu’elles soient offensives et défensives, avec de la dureté et de l’impact. Il a aussi un super état d’esprit, on est vraiment content de sa pige. »