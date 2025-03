Traoré, L’Etang et Houinsou qualifiés pour le deuxième tour du NIT

Comme Maxime Raynaud et Adama Bal (bien que blessé au mollet), Yohan Traoré, Amaël L’Etang et Kymany Houinsou se sont qualifiés pour le deuxième tour du NIT 2025. Avec 11 points à 4/6 aux tirs et 4 rebonds en 16 minutes en sortie de banc, Yohan Traoré (2,09 m, 22 ans) a aidé SMU à passer l’obstacle présenté par Northern Iowa (73-63) ce mercredi 19 mars au Moody Coliseum de Dallas, au Texas.

Moving on! ➡️ The Mustangs will face Oklahoma State in the second round of the @NITMBB on Sunday, March 23 at 2pm CT on ESPN2 ! #PonyUp 🎟️: https://t.co/AVDvOjIeAp pic.twitter.com/fMDQPauaXV — SMU Basketball (@SMUBasketball) March 20, 2025

Contrairement au Tourangeau, Amael L’Etang (2,15 m, 19 ans) et Kymany Houinsou étaient titulaires avec leur équipe de Dayton et Loyola-Chicago. Ils ont toutefois été moins productifs. Discret mais complet, l’ancien Choletais a apporté 2 points à 1/2, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 14 minutes et Dayton a battu Florida Atlantic 86 à 79 avec 30 points de Javon Bennett, dont 24 en deuxième mi-temps.

Dayton leads 52-42 at 15:55 after alley-oop pass from Javon Bennett to Amael L’Etang. “Let’s go Flyers!” heard after that one. pic.twitter.com/b8AoV7RAxN — David Jablonski (@DavidPJablonski) March 20, 2025

Avec le même temps de jeu (2 points à 1/4, 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 14 minutes), Kymany Houinsou (1,97 m, 21 ans) a contribué au cours succès des Ramblers face à San Jose State (73-70) au Provident Credit Union Event Center de San Jose.

Au deuxième tour, Dayton défiera Chattanooga, SMU affrontera Oklahoma State et Loyola-Chicago attendra quelques jours pour défier l’Université de San Francisco.