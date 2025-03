Maxime Raynaud et Stanford réussissent leur entrée en lice au NIT

Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mars, Maxime Raynaud et Stanford ont fait leurs grands débuts dans le National Invitation Tournament, le 2e plus gros tournoi national de fin de saison. Pour leur entrée en lice, les Cardinals ont dominé les Matadors de Cal State Northridge (87-70).

Candidat à la Draft NBA 2025, Maxime Raynaud n’a pas manqué son entrée en matière dans ce qui constitue ses dernières occasions de se montrer aux franchises NBA. Auteur d’un très bon début de match, avec 6 des 9 premiers points du match, le Français a signé un match à 22 points (7/17 aux tirs dont 1/5 à 3-points), 11 rebonds, 2 passes décisives, 5 contres et 3 ballons perdus en 33 minutes de jeu. Seule ombre au tableau pour le leader de la saison NCAA en nombre de double-double : une adresse un peu en dessous de ses standards pour l’ancien de Nanterre (7/17 dont 1/5 à 3-points).

Maxime Raynaud 🇫🇷 delivered a strong two-way performance in his team’s NIT first-round win over Cal State Northridge 🇺🇸 recording a dominant double-double.

He scored 22 points with efficient finishes around the rim and went 7-of-8 from the line, showing his physicality.… pic.twitter.com/14SdhdTLSP

