Trevor Hudgins décisif contre Saint-Quentin : « Il a ce gêne que les Américains appellent le clutching »

Le Mans disputera la finale de la Leaders Cup 2025 après avoir déjoué les pronostics face à Saint-Quentin. Malmenés durant la quasi-totalité de la rencontre, les Sarthois ont su trouver les ressources pour s’imposer dans le money-time, grâce notamment à un Trevor Hudgins (1,80 m, 25 ans) des grands soirs.

Tout au long de la rencontre, Le Mans a couru après le score, peinant à trouver des solutions face à la défense de Saint-Quentin. Mais dans les dernières minutes, c’est Trevor Hudgins qui a fait basculer le match. Auteur d’un 3-points crucial pour égaliser à 85 partout, il a ensuite inscrit le tir primé de la victoire à 7,4 secondes de la fin, offrant la qualification au MSB.

Maladroit en première mi-temps (11 points à 4/11 aux tirs), le meneur américain a su hausser son niveau de jeu dans le dernier quart-temps pour mener son équipe à la victoire. Une performance XXL qui confirme son statut de All-Star et de cinquième meilleur marqueur de Betclic ELITE (16,4 points de moyenne cette saison).

Humble, Trevor Hudgins a sobrement réagi au sujet de sa performance : « J’ai confiance en mes coéquipiers et mes coachs. Ils m’ont dit de prendre mes tirs, alors je l’ai fait. Heureusement, ils sont entrés. » Le vainqueur du 3-points du All-Star Game LNB 2024 a bien rebondi après sa performance de la veille. « Hier contre Cholet, j’étais terrible. Mes coéquipiers m’ont vraiment soutenu et j’ai voulu leur rendre la pareille ce soir. »

Son coach Guillaume Vizade ne tarit pas d’éloges sur lui :

« Il a un équilibre entre le fait d’avoir une éducation assez hors normes – c’est un fils de pasteur, il est d’un respect bien au dessus de la moyenne pour tous les gens de l’organisation et les fans – et en même temps il a ce gêne que les Américains appellent le clutching. C’est-à-dire que quand les secondes défilent, en fait pour lui elles sont un petit peu au ralenti et c’est pour ça qu’il arrive quand même à maîtriser ces 4-5 dernières secondes de possession et à créer des tirs qui sont du top niveau mondial. Surtout ce tir est efficace à un top niveau. Les autres joueurs qui ont cette capacité là, ils vont jouer l’autre demi-finale, on les connaît bien (sourire).

Il est gaucher, il fait un step-back sur la droite sur laquelle il crée à peu près deux mètres d’espace. Tout le monde dit en France que c’est le move d’Elie OKobo. Je pense qu’on peut mettre une co-signature sur ce move parce que depuis le début de la saison, il a dû le placer quasiment une fois par match. Et peut-être ce qu’on peut apprécier, c’est que sur notre côté de la personnalité, il fait qu’il ne le fait pas de manière égoïste.

Et je pense que c’est aussi pour ça que c’est à ce point accepté par ses coéquipiers. Et que tout le monde l’encourage dans les moments où il est euphorique, où il met des tirs, et aussi dans les moments où, forcément comme tout le monde, il est moins bien. Il fait vraiment l’unanimité. Ce que je soulignerais avant sur lui, c’est cette qualité humaine qui fait que c’est un leader très orienté sur les autres, malgré le fait que ce soit un scoreur de top niveau. »