Trois ans après, Blake Schilb sort de sa retraite, et devient entraîneur-joueur !

Le 29 juillet, en plein milieu des Jeux Olympiques, Blake Schilb (40 ans) s’était fendu d’un tweet. « J’ai réfléchi à la possibilité de revenir sur un terrain de basket, pas seulement en tant que coach. » Utopique, forcément, étant donné qu’il n’avait précisément plus joué depuis la dernière olympiade, et une dernière danse très réussie face à ses compatriotes de Team USA (17 points à 6/9, 5 rebonds et 2 interceptions) le 31 juillet 2021 sous les couleurs de la République tchèque.

Been thinking about getting back out on the basketball court-not as a Coach only 👀 — Blake Schilb (@BlakeISchilb) July 29, 2024

Sauf que ce message était en réalité une vraie annonce. Le 21 septembre prochain, 1 148 jours exactement après sa dernière apparition, la légende de l’Élan Chalon va retrouver les parquets à l’occasion d’un match contre Jindrichuv Hradec. Déjà vu le temps de trois rencontres sous les couleurs de l’USK Prague en avril 2021, ce qui lui avait permis de se remettre en forme pour le TQO et les JO après 13 mois d’inactivité, l’ailier aux 246 matchs LNB (également passé par le Paris-Levallois et Châlons-Reims) s’est de nouveau engagé avec le club tchèque, récent septième de NBL.

Avec son fils

Mais il l’a fait d’une manière peu conventionnelle. Pour cause, Blake Schilb a accepté de devenir entraîneur – joueur, puisque le MVP étranger de Pro A 2012 fera également partie du staff de David Gale, le successeur de Frank Kuhn à la tête de l’USK Prague. Les deux hommes se connaissent très bien puisqu’ils ont été coéquipiers pendant quatre ans en NCAA, fréquentant ensemble les bancs de l’université de Loyola (2003/07).

« Ce double projet d’entraîneur-joueur est complètement original », se réjouit Petr Jachan, le GM du club. « Ce modèle unique est seulement rendu possible grâce à la personnalité exceptionnelle de Blake Schilb. En plus de jouer et d’apporter son expérience à l’équipe, Blake travaillera dans le staff où il apportera son œil d’expert d’un homme passé de la NCAA aux Jeux Olympiques, via les meilleures championnats européens. Sur le banc, il aura un rôle important dans le développement des jeunes joueurs. » Dont son fils aîné, Jadin, un combo-guard au profil de shooteur, qui fêtera ses 18 ans au cours de la saison.