Trois Français accèdent au dernier carré de la FIBA Europe Cup

La route s’est arrêtée pour Jaylen Hoard (Hapoel Tel Aviv) ou encore Adam Mokoka (Cluj Napoca), en EuroCup. Elle continue en revanche pour trois Français en FIBA Europe Cup.

Hugo Besson (16 points à 6/11 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes décisives pour 16 d’évaluation en 26 minutes) confirme avec Varèse. Déjà vainqueurs à l’aller en République tchèque à Nymburk, les Italiens ont déroulé au retour devant leur public (91-76). Varèse s’est facilité le match grâce à son adresse infernale (15/34 à 3-points). Les locaux ont également été aidés par des Tchèques plus que maladroits, à l’image de l’ancien Strasbourgeois Jaromir Bohacik. L’international tchèque est passé totalement au travers (0/10 aux tirs, -6 à l’évaluation en 18 minutes).

Bahçeşehir Basketbol écrase Porto et valide son ticket

Battus de 10 points à l’aller au Portugal, les Turcs de Bahçesehir se sont relevés lors du match retour en pulvérisant Porto (88-52). L’équipe de Dejan Radonjic a réalisé une victoire nette et sans bavure (30/47 aux tirs). Les locaux ont pu compter sur un Jerry Boutsiele de gala (15 points à 5/6, 9 rebonds et 1 contre pour 22 d’évaluation en 30 minutes) avec +/- (+35). L’autre ancien joueur du CSP Axel Bouteille (+42) s’est également distingué en étant moins scoreur que d’habitude (8 points à 3/6) mais plus complet (5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 15 d’évaluation en 36 minutes).

En demi-finales, Varèse et Bilbao et Bahçesehir se rencontreront alors que l’autre demi-finale opposera les Allemands de Chemnitz (vainqueur de Saragosse de 50 points sur les deux manches) aux Espagnols de Bilbao. Battus de 19 points à Varsovie, les Basques ont pris leur revanche sur le match retour (81-53). Les demi-finales débuteront le 27 mars avec les matches aller.