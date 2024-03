Hugo Besson et Varèse font un grand pas vers le dernier carré

Hugo Besson a réalisé une belle deuxième sortie avec son nouveau club, le Pallacanestro Varèse.

Récemment parti de Serbie où il jouait pour le FMP Belgrade, l’ancien Saint Quentinois a déjà pris ses quartiers dans un championnat compétitif où d’autres tricolores évoluent (Isaïa Cordinier, Stéphane Gombauld ou encore Ismaël Kamagaté).

Depuis son arrivée en Lombardie, le 58e de la Draft NBA 2022 a été lancé dans le grand bain pour ses débuts avec le choc à Milan (2e de Serie A). Face à l’armada d’Ettore Messina, Hugo Besson a été maladroit. Auteur de 8 points à 2/10 aux tirs (dont 0/5 à 3-points) et 4/7 aux lancers francs, 3 rebonds, 4 passes décisives, 4 balles perdues et 6 fautes provoquées, l’ancien de Bandol n’a pu limiter le naufrage subi dans le derby face à une équipe d’EuroLeague (94-63).

Meilleure évaluation de Nymburk – Varèse

Les Varesinis n’ont pas le temps de souffler. 72 heures après leur court déplacement à Milan, Tom Bialaszewski et ses troupes ont fait bonne figure sur le parquet de Nymburk, en quart de finale aller de la FIBA Europe Cup. Pour sa première apparition dans une compétition européenne, Hugo Besson a produit une belle copie. En sortie de banc, la recrue a cumulé 16 points à 5/9 aux tirs (3/4 à 3-points), 3 rebonds et 6 passes décisives pour 20 d’évaluation (n°1 sur la rencontre) en 26 minutes et surtout son équipe ramène de sa virée en République tchèque un succès précieux (65-80). Avec 15 points d’avance, la formation transalpine est bien embarquée pour se qualifier en demi-finales mercredi prochain.