Hugo Besson maladroit pour ses débuts avec Varèse

Hugo Besson a connu des débuts compliqués avec Varèse, son nouveau club en Italie. L’arrière varois a terminé avec à 8 points à 2/10 aux tirs (dont 0/5 à 3-points) et 4/7 aux lancers francs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 4 balles perdues et surtout sa nouvelle équipe s’est inclinée de 31 points sur le parquet de Milan (94-63), qui sortait d’une défaite en EuroLeague face à l’ASVEL.



Lors de ses 27 minutes passées sur le parquet en sortie de banc, l’ancien joueur de Saint-Quentin a terminé avec un +/- de -26. Dès le premier quart-temps, son équipe a été distancée (29-13, 10′). Hugo Besson voudra réaliser des débuts à domicile de meilleure facture ce dimanche 10 mars pour la 22e journée de la Serie A.