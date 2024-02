Hugo Besson nouvel arrière de Varèse

Hugo Besson (1,91 m, 22 ans) vient de s’engager pour le club italien de Varèse. Libéré par le FMP Belgrade le 11 février, quasiment un mois après son dernier match avec la formation serbe, le Varois s’est engagé chez le 12e de la Serie A, qui cherchait à remplacer l’ancien Manceau Olivier Hanlan. L’ex-Choletais Craig Randall II faisait partie des pistes.

L’ancien joueur de l’Elan Chalon, Saint-Quentin, des New Zealand Breakers, Boulogne-Levallois et donc du FMP Belgrade va tenter de se relancer après une première partie de saison où il aura produit des statistiques en Ligue adriatique (13,9 points à 41% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 2,2 passes décisives pour 11,7 d’évaluation en 23 minutes de jeu après 16 matches) mais n’aura que peu gagné.

Varèse espère remonter au classement après avoir perdu à 12 reprises en 20 journées. Le club est également encore en lice en FIBA Europe Cup. L’équipe de l’Étasunien Tom Bialaszewski affrontera les Tchèques de Nymburk en quarts de finale.