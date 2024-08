Troisfontaines expulsé, Denain quitte un match amical en Belgique avant la mi-temps : « Ça devenait dangereux pour notre équipe »

18 minutes et puis s’en va… À Mons, tout près de la frontière française, Denain disputait mardi son deuxième match de préparation, deux jours après une première victoire accrochée à Boulogne-sur-Mer (68-65). L’équipe d’Ali Bouziane évolue toujours sans poste 5, et se passait pour l’occasion des services de Romain Parmentelot, préservé en raison d’une douleur au pied.

Sauf que la rencontre amicale, où officiaient trois arbitres belges, n’est pas allée à son terme, comme il y a deux ans lors d’un Mons – Saint-Quentin, lorsque Julien Mahé avait intimé à ses joueurs de quitter le parquet à huit… dixièmes de la sonnerie finale. À la 18e minute, après l’expulsion d’Olivier Troisfontaines, le Belge de Denain, pour deux fautes antisportives, le club nordiste a décidé de stopper la rencontre, officiellement pour préserver l’intégrité physique de leurs joueurs.

« L’état d’esprit sur un match amical n’était pas le bon »

« Même si je n’aime pas trop dire ça, nous étions plutôt mal sifflés », relève Mehdi Chalah, le GM de Denain. « On avait déjà écopé d’une faute antisportive, d’une faute technique puis Olivier Troisfontaines, qui n’est pas le plus mauvais caractère a été expulsé. À la suite de cela, le coach et moi avons indiqué à l’arbitre et à l’entraîneur adversaire que nous allions nous retrouver avec seulement sept joueurs professionnels, dans un match à haute intensité, face à une équipe qui tape fort, et que ça devenait dangereux pour notre équipe. Nous souhaitions qu’Olivier puisse rester sur le terrain car les deux fautes n’étaient pas méritées mais surtout car nous nous étions mis d’accord pour jouer dans de bonnes conditions. Le coach de Mons-Hainaut a accepté car l’idée, c’est de s’entraîner, de jouer normalement. Mais l’arbitre a refusé et fait du zèle, en sifflant l’expulsion comme s’il y avait des caméras. On ne voulait pas prendre le risque de poursuivre à sept joueurs alors qu’on sortait d’une semaine à haute intensité. »

Parti dans la foulée à près de 500 kilomètres de là, pour un stage de préparation à Luxeuil-les-Bains dans les Vosges, Denain a laissé le tableau d’affichage scotché à 44-41 pour Mons-Hainaut. Et s’interroge désormais sur l’opportunité de retourner jouer des matchs amicaux en Belgique, à l’instar d’autres équipes du Nord de la France. « L’an dernier, sur la même rencontre, notre coach Rémy Valin avait été expulsé », rappelle Mehdi Chalah. « J’insiste sur le fait que je ne veux pas blâmer les arbitres. Mais l’état d’esprit sur un match amical n’était pas le bon. »