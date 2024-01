[Trophées BeBasket de mi-saison] Meilleur jeune : l’évidence Zaccharie Risacher

La phase aller de la saison 2023-2024 de Betclic ÉLITE s’est achevée en fin d’année dernière. L’occasion de faire le point à la mi-saison sur la course aux trophées individuels.Tony Parker, Boris Diaw, Nicolas Batum, Thomas Heurtel, Evan Fournier, Clint Capela, etc : quand on regarde la liste des lauréats récents, être élu meilleur jeune est souvent gage d’une bonne carrière ensuite. Et puisque Victor Wembanyama (qui serait encore éligible !), triple tenant du titre, s’est envolé vers son destin américain, la lutte pourrait sembler beaucoup plus ouverte qu’à l’accoutumée. Oui, mais…

Salaün, l’outsider n°1 ?

Oui, il y a Noam Yaacov, qui est déjà capable de donner de bonnes séquences en relais à la mène à l’ASVEL (4,1 points à 41% et 2,2 passes décisives en 12 minutes). Oui, il y a Melvin Ajinça, dont les qualités offensives (9,3 points et 2,9 rebonds en 24 minutes), malgré une forme d’irrégularité et une adresse moindre que l’an dernier (de 45 à 39%), ont fait partie des fondations de la qualification surprise de Saint-Quentin pour la Leaders Cup.

Oui, il y a aussi Tidjane Salaün, l’énième produit de l’incroyable pépinière choletaise, qui a immédiatement fait son trou au sein de l’effectif de Laurent Vila (7,2 points à 35% et 3,4 rebonds en 20 minutes), alors qu’il ne comptait que 18 minutes de jeu en pro jusque-là. Athlète exceptionnel, bon défenseur, capable d’être clutch à l’image de son tir de la gagne lors du derby au Mans, celui qui est projeté à la 6e place de la prochaine draft NBA monte en puissance, avec un excellent mois de décembre où il a shooté à 17/25 de loin.

La métamorphose Risacher

Oui, mais… Il y a surtout Zaccharie Risacher, le phénomène bressan. Alors que la JL Bourg n’a plus perdu depuis le 26 novembre, il s’est imposé comme le go-to-guy offensif de l’une des formations du championnat, à 13 points de moyenne au cours de ses huit dernières sorties. Une évolution remarquable pour un joueur qui avait fini par perdre confiance l’an dernier à l’ASVEL, au point de passer la Coupe du Monde U19 sur le siège passager alors qu’il est censé être le leader de la génération 2004/05. « À la JL, j’ai l’impression de revivre, de m’affirmer et ça se ressent sur le terrain avec des prises d’initiative », nous disait-il fin décembre. « C’est un rôle que j’ai toujours aimé avoir et que je suis content d’avoir au plus haut niveau français et européen. Je me vois me transformer quotidiennement auprès de mes coéquipiers et au sein de mon équipe. Je me vois évoluer. Si je regarde en arrière, je ne suis plus du tout le même joueur que j’étais en août en arrivant à Bourg pour la présaison. C’est une bonne chose et l’objectif est de continuer de se construire en tant que joueur et en tant qu’adulte. »

Zaccharie Risacher a été récompensé de ses progrès par une sélection au All-Star Game et le trophée de MVP du mois de décembre. Devenu chirurgical à 3-points (n°1 de l’EuroCup avec 55% de réussite), capable d’être un défenseur de très haut niveau, le natif de Malaga semble désormais être un n°1 crédible de Draft, lui qui vient de se hisser à la deuxième place des prévisions derrière son compatriote Alex Sarr. « L’objectif est d’aller le plus haut possible », soulignait son entraîneur personnel, Anthony Brossard. « Zacch’ ne s’interdit rien, ne se met pas de limites. Il ne faut pas s’interdire d’être n°1 de la Draft. Ce n’est pas une obsession mais il va tout faire pour être le meilleur possible. Et si le meilleur possible lui permet d’être numéro 1, ce serait top. » Et sauf majeur accident de parcours, cela lui permettra aussi d’être élu meilleur jeune de Betclic ÉLITE en mai prochain…