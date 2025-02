Troy Caupain attendu à la SIG Strasbourg

Alors que Strasbourg défie actuellement l’AS Monaco avec une paire de meneurs constituée de Jean-Baptiste Maille et Maxence Lemoine, l’équipe alsacienne pourrait être renforcée la semaine prochaine lors de la Leaders Cup face à l’ASVEL. Selon nos informations, dix jours après le départ d’Edon Maxhuni en Italie, la SIG a trouvé son nouveau patron en la personne de Troy Caupain (1,92 m, 29 ans).

Six campagnes de Coupe d’Europe



Déclassé à Murcie (5,3 points à 37%, 1,2 rebond et 1,2 passe décisive en Liga Endesa), où il est passé quatrième meneur derrière Ludde Hakanson, Howard Sant-Roos et Dani García, le New-Yorkais était cité dans de nombreuses rumeurs de transferts depuis un mois, comme à Galatasaray ou Obradoiro entre autres. En attendant, son temps de jeu fondait comme neige au soleil avec l’UCAM : encore sollicité le 29 janvier contre Nanterre en BCL (8 points et 3 passes décisives en 22 minutes), Troy Caupain sort d’une semaine à 0 point et 5 minutes de moyenne (à Nymburk mardi et contre Tenerife samedi).

PROFIL JOUEUR Troy CAUPAIN Poste(s): Meneur Taille: 192 cm Âge: 29 ans (29/11/1995) Nationalités:

Diplômé de l’université de Cincinnati en 2017, éphémère joueur NBA (quatre matchs avec Orlando en 2018/19), l’Américain dispose d’une solide expérience européenne. Passé par Holon, Ostende, Ulm, Darussafaka et Brescia, il a vécu quatre campagnes de BCL (une pointe à 12,5 points, 3,9 rebonds et 5,3 passes décisives en 2021/22) et deux d’EuroCup, disputant son tout premier match de Coupe d’Europe au Rhénus en novembre 2019.

Performant la saison dernière en Champions League avec Murcie (10,1 points à 44%, 2,3 rebonds et 2,5 passes décisives), Troy Caupain a été coupé dans son élan en octobre par une vilaine blessure à la cheville. Éloigné des parquets pendant six semaines, il a perdu le rythme et la confiance de son entraîneur en même temps. Pour finalement mieux gagner celle de Laurent Vila ?