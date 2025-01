Déjà parti en Italie, Edon Maxhuni quitte Strasbourg !

Pas un seul joueur n’avait autant incarné les sautes d’humeur de la SIG Strasbourg cette saison… Lorsque l’équipe alsacienne gagnait, Edon Maxhuni valait 15,2 points à 44% et 3,7 passes décisives de moyenne. Lorsqu’elle perdait, il stagnait à 8 points à 29% et une piteuse évaluation individuelle (2,9 d’évaluation).

Or, le Finlandais était souvent particulièrement médiocre ces derniers temps et la SIG commençait à décrocher au classement de la Betclic ÉLITE (7v-10d), lestée de quatre défaites de rang, certes pas aidée par un calendrier démentiel.

Les deux parties voulaient se séparer

Par conséquent, au retour de la débâcle à Villeurbanne (11 points à 4/7, 0 passe décisive et 4 balles perdues pour le meneur), les deux parties ont fait le point sur leur situation commune en ce début de semaine. Vu que Strasbourg voulait se séparer de Maxhuni et que le joueur voulait partir, un accord de fin de contrat a été facilement trouvé.

🚨 𝑰𝑵𝑭𝑶 𝑬𝑭𝑭𝑬𝑪𝑻𝑰𝑭 🚨 Edon Maxhuni et la SIG Strasbourg ne souhaitant pas continuer leur collaboration, un accord a été trouvé afin de mettre fin d'un commun accord au contrat qui les liait. Bonne continuation Edon ‼️ 📄 Communiqué : https://t.co/YwwOmWvuIW pic.twitter.com/N1DlHi43TQ — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) January 29, 2025

Direction Scafati

Si l’international finlandais était aussi enclin à quitter rapidement l’Alsace, c’est parce qu’il disposait d’une offre intéressante entre les mains, émise par Scafati, actuel 13e de Lega. Là-bas, l’ex-meneur du Portel fera équipe avec un autre ancien strasbourgeois, Dan Akin, et une multitude de joueurs connus en LNB : l’ex-héros monégasque Rob Gray, Paulius Sorokas ou Kruize Pinkins.

Jamais aperçu en Italie jusque-là dans sa carrière professionnelle, Edon Maxhuni (1,88 m, 26 ans) tentera ainsi d’y rebondir. « Nous sommes convaincus qu’un joueur aussi expérimenté, polyvalent et compétent que Maxhuni peut aider l’équipe à améliorer son niveau mais aussi jouer un meilleur basket », se réjouit l’entraîneur de la Givova, Marco Ramondino. « Nous avons hâte qu’il commence à travailler avec l’équipe pour l’intégrer le plus rapidement possible. »

De son côté, la SIG indique être « d’ores et déjà en recherche active de son remplaçant afin de palier dans les plus brefs délais à ce départ ».