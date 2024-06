Tuomas Iisalo : « C’était un grand spectacle pour le basket français »

Tuomas Iisalo (entraîneur de Paris) : « Je voudrais féliciter l’ASVEL. Ils ont fait une énorme série. Ils ont eu des hauts et des bas durant la saison mais chapeau à Pierric Poupet et la manière dont s’est battue son équipe durant cette série. Après une longue saison d’Euroleague, ils nous ont poussé dans nos retranchements. C’était un grand spectacle pour le basket français. »

Pierric Poupet (entraîneur de l’ASVEL) : « Il y a forcément des regrets après un match 5 perdu. J’ai le sentiment qu’on était pas totalement dans ce qu’on voulait en première mi-temps. Sur la seconde, j’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs dans l’envie, l’énergie qu’ils ont mises. Il y a eu la volonté de jouer ensemble et d’être une vraie équipe. Félicitations à mes joueurs pour ça. Félicitations à Paris pour les tirs de talent qu’ils ont su mettre à la fin. On a une adresse qui est moindre mais je pense que les deux équipes se valent sur un match comme cela.

(Sur T.J. Shorts) Amenez-moi le coach qui a trouvé le plan contre T.J. Shorts. Le plan, c’était de le contrôler. Mais on était pas dans ce qu’on voulait faire en première mi-temps, ni sur la fin de match. Mais quand les joueurs se donnent autant, ils manquent de lucidité et on ne peut pas leur reprocher. »