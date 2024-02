Tuomas Iisalo : « La finale sera le match le plus difficile de notre Leaders Cup »

Tuomas Iisalo : « Je suis très fier de la prestation des gars. Nous avons battu une équipe d’enfer, l’une des meilleures d’Europe. Nous avons plusieurs été fois dans les cordes mais nous avons toujours trouvé un moyen de revenir. Ça en dit long sur le caractère de l’équipe. On doit beaucoup à Saint-Quentin pour nous avoir poussé à la limite en quart de finale. Ce n’est pas facile d’être le favori. Grâce à ce combat, j’avais un bon sentiment à propos de cette rencontre contre l’AS Monaco dès le matin.

Je ne savais pas si l’on pourrait enchaîner plusieurs rencontres avec une telle intensité. Dans cette Leaders Cup, c’est nous qui avons le moins de temps de récupération, on joue toujours en dernier. Et au contraire, j’ai trouvé que notre intensité n’avait jamais cessé d’augmenter, comme notre concentration. Ça veut tout dire de notre préparation ces derniers temps. En janvier – février, on s’est dit qu’on avait du temps pour s’investir plus aux entraînements et les mecs ont vraiment souffert à l’entraînement. Et le travail paye !

Le plus difficile, c’est qu’on a un match dans moins de 20 heures… Il faut se régénérer mentalement et physiquement. Nanterre joue avec une tonne de confiance ! Ils sont revenus de 12 points contre Bourg. On s’attend à la rencontre la plus difficile du week-end dimanche. Ce sera sympa d’avoir un derby en finale à Saint-Chamond. »

Propos recueillis à Saint-Chamond,