Tuomas Iisalo vers une place d’assistant chez les Memphis Grizzlies

Les Memphis Grizzlies plutôt que les Washington Wizards pour Tuomas Iisalo comme point de chute en NBA ? Alors que la suite de la carrière du technicien finlandais semble de plus en plus se diriger vers l’Association, le journaliste Donatas Urbonas de BasketNews affirme que Tuomas Iisalo va rejoindre le staff technique des Memphis Grizzlies, en tant qu’assistant-coach.

Tuomas Iisalo leaving Paris Basketball for the top assistant coach position at the Memphis Grizzlies, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 6, 2024