Tuovi – Inglis, les retrouvailles à 9 500 kilomètres de Strasbourg : « Je suis impressionné par la dimension qu’il a donné à sa carrière »

Au cours de l’hiver 2020, Lassi Tuovi s’était vu propulser subitement sur la grande scène, soudainement devenu le head coach de la SIG Strasbourg à 33 ans. Dans son effectif figurait alors un ancien NBAer, dont la carrière menaçait alors sérieusement de s’enliser, parfois sifflé par le Rhénus. C’était Damien Inglis, âgé à l’époque de 25 ans. Le Finlandais avait dirigé le Guyanais le temps de sept matchs (9,6 points, 4,1 rebonds et 2,7 passes décisives), avant que le Covid ne vienne tout interrompre.

Quatre ans plus tard, les deux hommes vont se retrouver, à l’autre bout du monde, au Japon. Et dans l’intervalle, Damien Inglis est devenu un joueur bien différent : double vainqueur de l’EuroCup, performant en EuroLeague la saison dernière avec Valence, ailier-fort titulaire de l’équipe de France lors des récentes fenêtres internationales. Passé lui d’un rôle d’assistant à la Virtus Bologne au poste d’entraîneur des Yokohama B-Corsairs, Lassi Tuovi nous a expliqué pourquoi il avait choisi de retravailler avec l’intérieur français.

« Il était tout à fait logique pour nous de nous intéresser à un joueur comme Damien. Il coche toutes les cases que nous recherchions : la connaissance du plus haut niveau, sa capacité à s’adapter partout où il va, l’intelligence de jeu. Aussi, il est arrivé à un stade de sa carrière où il amène de l’expérience et du leadership. Il a connu une multitude de rôles différents tout au long de son parcours. Il aura un rôle important au sein de notre équipe. Je suis heureux qu’il ait choisi de venir à Yokohama, nous avons eu une excellente conversation au téléphone. Je n’ai pas vraiment eu à le convaincre pour qu’il vienne au Japon, je lui ai juste expliqué ce que l’on avait ici et à quel point il serait le joueur parfait pour nous. De plus, tout le monde sait que le Japon est le championnat japonais est en pleine expansion !

C’est la prochaine étape dans sa carrière, tout le monde est vraiment content de l’accueillir aux B-Corsairs. Je me souviens que la période où je l’avais coaché à Strasbourg, avant que le Covid nous stoppe, avait été intéressante. La saison dernière, on s’est croisé lors des matchs entre Valence et la Virtus Bologne. À vrai dire, j’ai été impressionné par la dimension qu’il a su donner à sa carrière, de Monaco aux meilleures équipes espagnoles, puis vers l’EuroLeague. Cela prouve qu’il a vraiment travaillé dur pour progresser et en arriver là. »