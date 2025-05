Tyrese Haliburton crucifie les Knicks : Indiana s’impose à New York après un come-back fou

Opposé aux New York Knicks de Pacôme Dadiet, resté sur le banc, Indiana a lancé la finale de conférence Est NBA avec un succès spectaculaire. Menés de 14 points à moins de trois minutes de la fin du temps réglementaire, les Pacers ont forcé une prolongation grâce à Tyrese Haliburton avant de s’imposer en prolongation (138-135) dans un Game 1 d’anthologie.

Dans une ambiance incandescente, les Knicks pensaient avoir fait le plus dur en s’offrant une avance confortable dans les derniers instants du quatrième quart-temps (119-105 à 2’51 de la fin). C’était sans compter sur l’incroyable sang-froid d’Aaron Nesmith, auteur d’un quasi sans-faute longue distance (30 points à 8/9 à 3-points), et sur le sang-froid de Tyrese Haliburton.

Ce dernier, après avoir récupéré un dribble mal maîtrisé, a envoyé un tir à mi-distance au buzzer. Le ballon a rebondi haut sur le cercle avant de retomber doucement dans le filet. Le Madison Square Garden s’est figé. L’action n’a finalement offert qu’un tir à 2 points, le pied de Haliburton effleurant la ligne, mais suffisante pour égaliser à 125 partout et envoyer les deux équipes en prolongation.

WHAT A SHOT BY TYRESE HALIBURTON 🤯🤯🤯 https://t.co/8wEwdkeRwZ pic.twitter.com/s497GwRWi9

En overtime, Andrew Nembhard a inscrit le panier décisif à 26 secondes du terme, validant une nouvelle remontada des Pacers, déjà spécialistes du genre après leurs exploits contre Milwaukee puis Cleveland dans les tours précédents.

Jalen Brunson (43 points) et Karl-Anthony Towns (35 points, 12 rebonds) ont brillé individuellement. Mais l’absence de gestion collective lors du retour d’Indiana a coûté cher. Et ce, malgré une avance de +14 à moins de 3 minutes de la fin – un scénario inédit, puisque les équipes dans cette situation étaient jusqu’ici invaincues (994-0) en playoffs depuis 1997-1998.

Le rookie français Pacôme Dadiet, dans le groupe new-yorkais, n’a pas été utilisé par Tom Thibodeau. Le match 2, prévu vendredi soir, sera déjà crucial pour des Knicks qui devront impérativement réagir face à la dynamique d’Indiana.

