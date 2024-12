Un 3e quart-temps monstrueux d’Evan Fournier dans la victoire de l’Olympiakos à Milan

Galvanisé par l’enjeu au classement (être aux premières places de l’EuroLeague), l’Olympiakos devait s’imposer à Milan pour espérer passer une fin d’année au chaud. Pourtant, les Grecs d’Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) et Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans) ont longtemps été bousculés par une vaillante équipe de l’Olimpia Milan (83-84) et un Fabien Causeur efficace (8 points à 3/4 aux tirs en 18 minutes).

Huge win for @Olympiacos_BC after a CRAZY ending in Milan! ✅#EveryGameMatters pic.twitter.com/V7W4ivba8T

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2024