Un an de plus pour Eric Girard à la tête de l’ESSM Le Portel

Entre Eric Girard et l’ESSM Le Portel, c’est une histoire d’amour qui dure depuis 12 ans. Et certaines histoires sont faites pour durer. Arrivé au club en 2012, le mythique technicien maugeois avait fait part de sa volonté de rester sur la Côte d’Opale. C’est désormais chose faite.

Dans un communiqué, le club stelliste vient d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur pour une saison supplémentaire.

Auteur d’une excellente saison 2023-2024 aux commandes avec en point d’orgue une huitième place en saison régulière de Betclic ELITE, synonyme de qualification pour la FIBA Eu

rope Cup, Eric Girard continuera à la rentrée d’écrire un peu plus l’histoire du club nordiste, qui retrouvera une Coupe d’Europe la saison prochaine.

Sur le site Internet du club, le président Yann Rivoal s’est exprimé sur cette prolongation, rappelant l’attachement particulier qui existe entre les deux parties :

“Chers supporters, partenaires.

Après cette magnifique saison avec une participation aux playoffs et l’obtention d’un ticket Européen il faut déjà se remettre au travail pour notre 9eme saison dans l’élite du basket Français. La qualité des hommes qui composent notre staff sportif et médical est la base de notre fonctionnement.

Un grand merci à Arnaud, Karim, Geoffray, Pierre, Robin pour leurs compétences et leur bonne humeur, ils seront tous avec nous pour la prochaine saison, avec la complicité de Dominique et des Didier. Malgré les sollicitations extérieures notre Coach Éric va poursuivre l’aventure Porteloise et je suis très heureux de vous l’annoncer.

Les clubs construisent leur histoire autour des relations humaines et ce que nous avons tissé avec Éric est exceptionnel et n’ayons pas peur de le dire hormis l’incroyable histoire entre Nanterre et Pascal Donnadieu, il n’y a pas d’équivalent sur le très haut niveau en terme de fidélité et d’attachement. Je partage bien évidemment ce plaisir avec l’ensemble des dirigeants de l’ESSM qui ne ménagent pas leur temps et leur énergie au développement de notre structure sans oublier notre armée de bénévoles et nos fidèles salariés.

Vive l’ESSM !”