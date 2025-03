Un ancien du Paris Basketball à une victoire de son quatrième titre en NBL

Après un passage discret au Paris Basketball en fin de saison 2022-2023 (10,6 points en 20 minutes de moyenne sur 11 matchs de Betclic ÉLITE), Chris Goulding (1,90 m, 36 ans) pourrait bientôt ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. À 36 ans, l’international australien est aux portes d’un quatrième sacre en NBL avec Melbourne United. Dimanche, son équipe s’est imposée sur le parquet des Illawarra Hawks (77-83) et mène désormais 2-1 en finale.

Un retournement de situation signé Dellavedova

Menés de 10 points en début de quatrième quart-temps, le Melbourne United a réussi un incroyable retour sous l’impulsion de Matthew Dellavedova. L’ancien meneur NBA a orchestré une série de 20-4, inscrivant 12 de ses 16 points en seconde période tout en distribuant 11 passes décisives. Son impact défensif a également été déterminant, limitant le duo Trey Kell III – Tyler Harvey à seulement 17 points cumulés.

Jack White, pourtant discret lors du match précédent, a lui aussi brillé avec 20 points à 8/9 aux tirs et 5 rebonds. Ian Clark (16 points, 7 rebonds) et Chris Goulding (14 points à 5/14 et 3 interceptions) ont également apporté leur pierre à l’édifice.

Melbourne à un pas du sacre

Grâce à ce succès, le Melbourne United aura l’opportunité de décrocher le titre dès mercredi soir sur son parquet de la John Cain Arena. Jusque-là, chaque match de la série a été remporté par l’équipe en déplacement. « Le premier qui gagne à domicile remporte la série », a rappelé Justin Tatum, coach des Hawks, qui espère voir ses joueurs inverser la tendance.

Si Illawarra parvient à l’emporter à Melbourne, un match décisif aura lieu dimanche prochain à Wollongong. Dans le cas contraire, Chris Goulding ajoutera un quatrième trophée NBL à son palmarès après ceux remportés en 2007, 2018 et 2021.