Un ancien Espoir de Monaco MVP de la journée en Liga Endesa

ACB - Ancien Monégasque, ayant transité par le centre de formation de la Roca Team en 2019/20, Melwin Pantzar s'épanouit désormais en Liga Endesa à Bilbao, où il vient d'être élu MVP de la 12e journée du championnat.

Passé en 2019/20 par le centre de formation de l’AS Monaco, où il était arrivé par l’intermédiaire de son compatriote Kenny Grant, coach des Espoirs à l’époque, Melwin Pantzar (1,99 m, 23 ans) est en train de s’imposer comme un vrai joueur en Espagne depuis son crochet par la Principauté.

Parti à Valladolid dans la foulée, le meneur suédois y a passé trois années, explosant complètement en LEB Oro la saison dernière (15,1 points à 44%, 3,7 rebonds et 3,9 passes décisives). De quoi attirer l’attention de l’étage supérieur : désormais à Bilbao (9,7 points à 54%, 2,2 rebonds et 2,3 passes décisives), l’ancien jeune du Real Madrid vient de vivre son soir de référence dans le monde professionnel. Sur le parquet de Valence, il a mené le club basque à la victoire avec 23 points à 8/9, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 28 d’évaluation en seulement 23 minutes. De quoi s’offrir le trophée de MVP de la 12e journée de Liga Endesa.

Leader des Espoirs de la Roca Team à l’époque (18,3 d’évaluation), Melwin Pantzar avait plutôt séduit Sasa Obradovic, du haut de ses 19 ans, qui l’avait lancé à huit reprises avec les pros. Lors de la Leaders Cup 2020, juste avant l’interruption prématurée de la saison, il avait notamment disputé 32 minutes en deux matchs, dont 15 lors de l’homérique demi-finale perdue face à la JDA Dijon.