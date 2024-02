Un deuxième duel entre Ayayi, devant Valériane : « Une expérience qu’on doit apprécier »

Nanterre reçoit Cholet ce samedi 3 février pour la 22e journée de Betclic ÉLITE. Cette rencontre entre deux outsiders du championnat est aussi l’occasion pour les frères Ayayi de s’affronter.

Hasard du calendrier, leur grande sœur Valériane sera présente alors que l’équipe de France féminine s’envole pour la Chine ce dimanche depuis Paris.

« Ce n’était pas prévu que je sois à Paris si tôt mais avec Prague on a pu avancer un match, je regardais donc simplement pour voir si Joël était à domicile et c’est à ce moment que j’ai vu qu’il affrontait Cholet. C’était impossible de rater ce rendez-vous. On s’est tous appelés pour s’organiser », explique-t-elle dans Le Parisien .

Alors que leur maman et leur autre sœur seront également présentes, la réunion familiale va être très intense à partir de 18h30 et l’entre-deux. A l’aller, c’est Cholet qui s’était imposé 70-67 en octobre. De quoi entraîner des moqueries, qui n’ont pas cessé sur le groupe WhatsApp familial.

« Ils n’arrêtaient pas de se chambrer. Pendant le match à Cholet je les voyais se trashtalker et je rigolais derrière mon écran mais c’était pire après sur le groupe. Ils sont fusionnels mais aussi différents à 200 %. Gérald est plus réservé, Joël c’est la grande gueule. Il l’a toujours été, même quand on était enfants ou ados. Ils se sont donné rendez-vous pour le match retour. Je vais passer un bon moment à les regarder jouer et surveiller les attitudes. Je vais bien rigoler. C’est la première fois que je vais les voir l’un contre l’autre. »