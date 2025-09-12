Un naufrage grec en demi-finale, un écart quasi-historique, mais « pas une déception » pour Vassilis Spanoulis

Vassilis Spanoulis : « Bravo à la Turquie, qui a été meilleure que nous. Il y avait beaucoup de balles perdues (22). Beaucoup. Des balles perdues assez immatures. On leur a donné trop de points sur jeu rapide. Notre concentration, pour un match de ce niveau, n’était pas là. Notre énergie n’était pas au maximum, on n’a pas exécuté le plan de jeu, mais ça peut arriver. On n’a jamais réussi à trouver la solution dans leur défense, à faire la passe rapide qui allait créer le décalage. On a gelé le ballon et on a fini par le perdre… C’était notre pire du match du tournoi, mais je suis ok avec ça. Je reste très fier de mes joueurs.

Maintenant, il faut déjà se concentrer sur le prochain match. Ce sera la rencontre la plus importante du tournoi, avec une médaille au bout. La Finlande joue avec beaucoup d’énergie, ils shootent beaucoup, ils bougent le ballon et il faudra être prêt pour cela.

Perdre ce match n’est pas une déception. Etre en demi-finale, de retour dans les quatre meilleures équipes européennes après 16 ans d’absence, ce n’est pas une déception. La Turquie a juste mieux joué. À ce stade, on rencontre vraiment les meilleures équipes du tournoi… Remporter la médaille de bronze serait énorme pour notre pays, ça signifierait beaucoup pour nous. Mais on va vraiment affronter une grande équipe. »

Propos recueillis à Riga,