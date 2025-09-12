Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Un naufrage grec en demi-finale, un écart quasi-historique, mais « pas une déception » pour Vassilis Spanoulis

Derrière le France - Pologne (95-54) de 2022 , la demi-finale entre la Turquie et la Grèce a accouché du plus gros écart historique à ce stade de la compétition (68-94). Mais Vassilis Spanoulis a réfuté toute déception.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un naufrage grec en demi-finale, un écart quasi-historique, mais « pas une déception » pour Vassilis Spanoulis

L’incompréhension de Vassilis Spanoulis devant la prestation de son équipe

Crédit photo : Lilian Bordron

Vassilis Spanoulis : « Bravo à la Turquie, qui a été meilleure que nous. Il y avait beaucoup de balles perdues (22). Beaucoup. Des balles perdues assez immatures. On leur a donné trop de points sur jeu rapide. Notre concentration, pour un match de ce niveau, n’était pas là. Notre énergie n’était pas au maximum, on n’a pas exécuté le plan de jeu, mais ça peut arriver. On n’a jamais réussi à trouver la solution dans leur défense, à faire la passe rapide qui allait créer le décalage. On a gelé le ballon et on a fini par le perdre… C’était notre pire du match du tournoi, mais je suis ok avec ça. Je reste très fier de mes joueurs.

LIRE AUSSI

Maintenant, il faut déjà se concentrer sur le prochain match. Ce sera la rencontre la plus importante du tournoi, avec une médaille au bout. La Finlande joue avec beaucoup d’énergie, ils shootent beaucoup, ils bougent le ballon et il faudra être prêt pour cela. 

Perdre ce match n’est pas une déception. Etre en demi-finale, de retour dans les quatre meilleures équipes européennes après 16 ans d’absence, ce n’est pas une déception. La Turquie a juste mieux joué. À ce stade, on rencontre vraiment les meilleures équipes du tournoi… Remporter la médaille de bronze serait énorme pour notre pays, ça signifierait beaucoup pour nous. Mais on va vraiment affronter une grande équipe. »

Propos recueillis à Riga,

Grèce
Grèce
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Un naufrage grec en demi-finale, un écart quasi-historique, mais « pas une déception » pour Vassilis Spanoulis
L'Allemagne comme la Finlande jouent pour une médaille européenne ce dimanche 14 septembre à l'EuroBasket
EuroBasket
00h00Le programme de la finale et petite-finale de l’EuroBasket
Outre Ercan Osmani, Alperen Sengun et Cedi Osman ont réalisé une grande demi-finale contre la Grèce
EuroBasket
00h00La Turquie humilie la Grèce pour rejoindre l’Allemagne en finale de l’Euro !
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
Rémi Giuitta après Fos - Orléans à Marseille en 2024-2025
NM1
00h00Rémi Giuitta devient président de Fos Provence Basket
EuroBasket masculin
00h00« L’Allemagne a montré pourquoi elle était la meilleure équipe du monde » : les réactions après Allemagne – Finlande
EuroBasket
00h0020 ans après, l’Allemagne est de retour en finale de l’EuroBasket !
Coupe de France Masculine
00h00[Retro] Un an après l’imbroglio des paris sportif, et des millions d’euros versés aux parieurs, la Coupe de France de basket reprend ce week-end
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
1 / 0