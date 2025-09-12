En muselant Giannis Antetokounmpo, Ercan Osmani a gagné une Rolex

Tout le monde avait les yeux rivés sur le duel indirect entre Alperen Sengun et Giannis Antetokounmpo. Qui a finalement accouché d’une souris.

L’intérieur turc a été maladroit, mais complet (15 points à 5/15, 12 rebonds et 6 passes décisives), tandis que la superstar grecque a été muselée (12 points à 6/13, 12 rebonds et 5 passes décisives), piégée dans les griffes de l’improbable Ercan Osmani, qui jouait avec une jolie source de motivation.

« Je vais lui acheter la meilleure Rolex qui soit ! »

En effet, l’intérieur d’origine albanaise s’était vu promettre une Rolex par son coéquipier Alperen Sengun s’il maintenait Giannis en-dessous des 20 points. « Je vais tenir ma promesse, je vais lui acheter la meilleure Rolex qui soit », a clamé le pivot des Rockets devant la presse turque.

Sa défense a également été souligné en conférence de presse par Ergin Ataman. « Face à Giannis, tout le monde recule d’habitude. Nous, on est resté droit devant lui, on l’a contesté, on l’a forcé à dribbler, on l’a trappé avec Sengun et il n’a jamais trouvé son rythme. Osmani a toujours été agressif sur Giannis et il n’a jamais trouvé son rythme. Ici, ce n’est pas la NBA. En Europe, si vous défendez intelligemment dans la raquette et que les joueurs sont agressifs, ce n’est pas si difficile de stopper quelqu’un… Osmani a effectué une super défense sur Giannis et je ne sais pas si mon ami Ismail Senol, GM de l’Anadolu Efes, va avoir des soucis. Peut-être que certaines équipes NBA vont venir chercher Osmani (il sourit). Il a fait du bon boulot, avec agressivité et intelligence. »

Aman hocam! Ercan is ours. After you bring the gold to Türkiye; our season will start. Everyone is welcome to watch him live, including people from the NBA. Tickets: https://t.co/VHIxuEDPfzpic.twitter.com/rai5HIX1EM — İsmail Şenol (@ismailsenol) September 12, 2025

Pour ne rien gâcher, Ercan Osmani a signé une performance historique de l’autre côté du parquet en inscrivant 28 points, à 11/15 aux tirs. « Je suis très heureux d’avoir autant contribué », a-t-il souligné après coup.

Auteur de 11 points dans les cinq premières minutes, à 3/3 de loin, Ercan Osmani a finalement terminé avec six tirs primés marqués. Un record pour une demi-finale d’EuroBasket, désormais partagé avec Milos Teodosic et Alexey Shved. « Il a trouvé un peu d’espace et ses premières réussites lui ont donné de la confiance », salue Ergin Ataman. « Ça nous a ouvert le terrain. » Et les portes de la finale.

À Riga,