Rémi Giuitta devient président de Fos Provence Basket

Lors de la présentation de la saison du Fos Provence Basket ce jeudi soir, Rémi Giuitta a officiellement succédé à William Raffa à la présidence de la SAS. Figure historique du club, l’ancien coach endosse un rôle qu’il avait longtemps refusé, mais qu’il juge aujourd’hui « logique » et nécessaire pour écrire une nouvelle page en jaune et noir.

« Un vrai passage de témoin »

L’émotion était palpable à Fos-sur-Mer. Ancien entraîneur du club, profondément lié à son histoire – son père faisait partie des fondateurs et a participé à la construction de la salle de Parsemain – Rémi Giuitta a expliqué accepter cette mission comme une continuité naturelle. « C’est un véritable honneur pour moi… C’est un vrai passage de témoin, de transmission », a-t-il déclaré, cité par La Provence.

Après une fin de saison difficile, marquée par la relégation en Nationale 1 (NM1), le nouveau président veut inscrire le club dans une dynamique de reconstruction. « Quand j’ai vu l’engouement malgré l’échec sportif, cela m’a conforté sur l’envie de m’inscrire dans une dynamique de rebond », a-t-il confié. La fidélité des partenaires, notamment de la ville de Fos-sur-Mer, a aussi pesé dans sa décision.

Alexandre Mazzia parmi les conseillers

Pour mener à bien cette mission, Rémi Giuitta s’appuiera sur un conseil renforcé, avec notamment le chef étoilé Alexandre Mazzia, ancien basketteur, qui apportera son expertise en nutrition, ou encore Didier Khelfa, ancien maire de Saint-Chamas. « C’était le gros point faible du club durant toutes ces années », a reconnu Rémi Giuitta.

Place au sportif

Si le président ne souhaite pas s’impliquer directement dans le domaine sportif, il suivra avec attention les débuts d’Emmanuel Schmitt et de son équipe. Fos Provence Basket débutera sa saison ce samedi (20h) en Coupe de France, avec la réception d’Hyères-Toulon (Elite 2).