« L’Allemagne a montré pourquoi elle était la meilleure équipe du monde » : les réactions après Allemagne – Finlande

Maodo Lô (Allemagne) : « On sait qu’on peut encore jouer mieux que cela ! La Finlande méritait d’être en demi-finale, ils ont battu de bonnes équipes. Leur identité de jeu est assez claire, ils ont joué avec beaucoup d’intensité sur le terrain mais on a réussi à matcher cela.

Nous sommes heureux d’avoir atteint la finale, et maintenant il faudra faire encore plus d’efforts collectivement pour l’emporter. Nous avons un effectif large, avec beaucoup d’armes et de talent. On se connait les uns les autres, comme chacun joue. Ce n’est jamais le même joueur qui fait la différence, nous avons un bon collectif. »

Alan Ibrahimagic (1er assistant de l’équipe d’Allemagne) : « Bravo à la Finlande. Ils ont livré un combat valeureux. Je suis heureux de voir qu’on a su contrôler le résultat pendant la majeure partie du match. C’est incroyablement difficile de tenir cette équipe. Il faut rester focus chaque seconde, ou tu prends trois ou quatre tirs longue distance et ils peuvent faire basculer le momentum en un clin d’oeil. C’est bien qu’on soit restés sérieux pour faire la décision.

Le fait d’avoir un noyau de 7-8 joueurs qui a gagné la Coupe du monde 2023 fait évidemment une différence. Quiconque arrive dans l’équipe, est très bien accueilli, intégré. Ce groupe aime vraiment jouer ensemble, les uns pour les autres, alors avoir du sang frais, qui amène des nouvelles choses, comme Tristan (Da Silva) peut le faire en termes de shoot longue distance, explique aussi pourquoi nous atteignons aujourd’hui le dernier match de l’Euro. »

EuroBasket – 1/2 Finales Allemagne 98 Finlande 86

Tristan Da Silva (Allemagne) : « La Finlande nous a donné du fil à retordre. Je suis heureux d’avoir pu apporter quelque chose, de l’énergie en sortant du banc, en jouant de la bonne manière, pour que notre équipe continue à dérouler. Je suis nouveau, je n’ai pas vécu la victoire en Coupe du Monde, mais j’ai déjà eu une expérience l’an passé aux JO de Paris. C’est vraiment spécial de faire partie d’une telle équipe, de cette génération. Nous devenons des modèles pour les jeunes basketteurs. Vivement dimanche et cette finale. On veut y jouer notre meilleur match. »

Lassi Tuovi (coach de la Finlande) : « Bravo à l’Allemagne, qui mérite sa finale. On a très bien démarré le match mais on a connu beaucoup de hauts et de bas. En face, ils ont montré pourquoi ils étaient la meilleure équipe du monde. Leur défense a été sensationnelle et on n’a pas su surmonter cela. Je reste fier du groupe. On va apprendre de cette défaite et on se concentre sur dimanche. »

Lauri Markkanen (Finlande) : « Je ne vais pas avoir de travail de remobilisation à faire en vue de la petite finale de dimanche. C’est normal que nous soyons déçus, car on se savait capables de battre l’Allemagne dans un bon jour. Mais on sera prêts pour la petite finale. »