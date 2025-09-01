Un grand Vucevic, un Kyle Allman clutch : le Monténégro garde espoir pour les 1/8e de finale
Le duo Vucevic – Allman a permis au Monténégro de décrocher sa première victoire à l’EuroBasket 2025.
Le Monténégro a enfin décroché sa première victoire à l’EuroBasket 2025, s’imposant 87 à 81 face à la Suède à Tampere (Finlande). Cette victoire cruciale relance les espoirs de qualification pour les 8èmes de finale, après un début de tournoi difficile avec trois défaites consécutives.
Nikola Vucevic brille au moment parfait
La victoire du Monténégro a mis longtemps à se dessiner mais Nikola Vucevic a montré la voie avec une performance exceptionnelle au moment où son équipe en avait le plus besoin. Le vétéran a compilé 23 points à 9/15 aux tirs, 15 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres pour une évaluation de 40. Sa prestation complète a été déterminante dans cette victoire vitale pour le Monténégro. Le pivot a notamment inscrit le panier le plus important de la rencontre, portant le score à 83-79 à 33 secondes de la fin, offrant ainsi un avantage de deux possessions à son équipe.
📊 23 PTS I 15 REB I 4 BLK I 40 EFF
😎 Welcome to Vucevic Clinic: Vooch controlled the paint as Montenegro keep Round of 16 hopes alive! 🙌#EuroBasket pic.twitter.com/Y3A6triCvu
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
Kyle Allman prend le relais en fin de match
En parlant de moments décisifs, Kyle Allman a également pris ses responsabilités. L’ancien du Paris Basketball, en travers pendant la quasi-totalité de la rencontre, a cependant inscrit 10 de ses 11 points du jour en moins de deux minutes dans le dernier quart-temps, donnant un avantage de 80-77 au Monténégro à 1 minute 50 de la fin. Ses partenaires ont ensuite terminé le travail pour s’mposer 87 à 81, et ce malgré la belle performance du joueur du Miami Heat, Pelle Larsson, avec 28 points à 10/20 au tir.
😵 ALLMAN TAKEOVER 😵
Kyle scores 10 PTS in less than 2min for Montenegro!!!#EuroBasket pic.twitter.com/kokiMUY6DT
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
Le Monténégro a l’avantage sur la Suède
Cette victoire place les deux équipes à égalité avec un bilan de 1-3, mais le Monténégro possède l’avantage du face-à-face. Pour se qualifier, les Monténégrins devront battre la Grande-Bretagne lors du dernier match de poules, tandis que la Suède doit impérativement vaincre la Lituanie et espérer un miracle au goal-average.
Commentaires