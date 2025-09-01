Un grand Vucevic, un Kyle Allman clutch : le Monténégro garde espoir pour les 1/8e de finale

Le Monténégro a enfin décroché sa première victoire à l’EuroBasket 2025, s’imposant 87 à 81 face à la Suède à Tampere (Finlande). Cette victoire cruciale relance les espoirs de qualification pour les 8èmes de finale, après un début de tournoi difficile avec trois défaites consécutives.

EuroBasket – Groupe B Suède 81 Monténégro 87

Nikola Vucevic brille au moment parfait

La victoire du Monténégro a mis longtemps à se dessiner mais Nikola Vucevic a montré la voie avec une performance exceptionnelle au moment où son équipe en avait le plus besoin. Le vétéran a compilé 23 points à 9/15 aux tirs, 15 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres pour une évaluation de 40. Sa prestation complète a été déterminante dans cette victoire vitale pour le Monténégro. Le pivot a notamment inscrit le panier le plus important de la rencontre, portant le score à 83-79 à 33 secondes de la fin, offrant ainsi un avantage de deux possessions à son équipe.

📊 23 PTS I 15 REB I 4 BLK I 40 EFF 😎 Welcome to Vucevic Clinic: Vooch controlled the paint as Montenegro keep Round of 16 hopes alive! 🙌#EuroBasket pic.twitter.com/Y3A6triCvu — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Kyle Allman prend le relais en fin de match

En parlant de moments décisifs, Kyle Allman a également pris ses responsabilités. L’ancien du Paris Basketball, en travers pendant la quasi-totalité de la rencontre, a cependant inscrit 10 de ses 11 points du jour en moins de deux minutes dans le dernier quart-temps, donnant un avantage de 80-77 au Monténégro à 1 minute 50 de la fin. Ses partenaires ont ensuite terminé le travail pour s’mposer 87 à 81, et ce malgré la belle performance du joueur du Miami Heat, Pelle Larsson, avec 28 points à 10/20 au tir.

😵 ALLMAN TAKEOVER 😵 Kyle scores 10 PTS in less than 2min for Montenegro!!!#EuroBasket pic.twitter.com/kokiMUY6DT — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Le Monténégro a l’avantage sur la Suède

Cette victoire place les deux équipes à égalité avec un bilan de 1-3, mais le Monténégro possède l’avantage du face-à-face. Pour se qualifier, les Monténégrins devront battre la Grande-Bretagne lors du dernier match de poules, tandis que la Suède doit impérativement vaincre la Lituanie et espérer un miracle au goal-average.