Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Un grand Vucevic, un Kyle Allman clutch : le Monténégro garde espoir pour les 1/8e de finale

EuroBasket - Avec une performance majestueuse de Nikola Vucevic, ainsi que le caractère décisif de Kyle Allman Jr, le Monténégro relance ses espoirs de qualification pour les 8èmes de finale de l'EuroBasket 2025 après sa victoire contre la Suède (87-81).
|
00h00
Résumé
Écouter
Un grand Vucevic, un Kyle Allman clutch : le Monténégro garde espoir pour les 1/8e de finale

Le duo Vucevic – Allman a permis au Monténégro de décrocher sa première victoire à l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : FIBA

Le Monténégro a enfin décroché sa première victoire à l’EuroBasket 2025, s’imposant 87 à 81 face à la Suède à Tampere (Finlande). Cette victoire cruciale relance les espoirs de qualification pour les 8èmes de finale, après un début de tournoi difficile avec trois défaites consécutives.

– Groupe B

Nikola Vucevic brille au moment parfait

La victoire du Monténégro a mis longtemps à se dessiner mais Nikola Vucevic a montré la voie avec une performance exceptionnelle au moment où son équipe en avait le plus besoin. Le vétéran a compilé 23 points à 9/15 aux tirs, 15 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres pour une évaluation de 40. Sa prestation complète a été déterminante dans cette victoire vitale pour le Monténégro. Le pivot a notamment inscrit le panier le plus important de la rencontre, portant le score à 83-79 à 33 secondes de la fin, offrant ainsi un avantage de deux possessions à son équipe.

Kyle Allman prend le relais en fin de match

En parlant de moments décisifs, Kyle Allman a également pris ses responsabilités. L’ancien du Paris Basketball, en travers pendant la quasi-totalité de la rencontre, a cependant inscrit 10 de ses 11 points du jour en moins de deux minutes dans le dernier quart-temps, donnant un avantage de 80-77 au Monténégro à 1 minute 50 de la fin. Ses partenaires ont ensuite terminé le travail pour s’mposer 87 à 81, et ce malgré la belle performance du joueur du Miami Heat, Pelle Larsson, avec 28 points à 10/20 au tir.

Le Monténégro a l’avantage sur la Suède

Cette victoire place les deux équipes à égalité avec un bilan de 1-3, mais le Monténégro possède l’avantage du face-à-face. Pour se qualifier, les Monténégrins devront battre la Grande-Bretagne lors du dernier match de poules, tandis que la Suède doit impérativement vaincre la Lituanie et espérer un miracle au goal-average.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Suède
Suède
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina parti pour rester et prolonger au Partizan Belgrade ?
EuroBasket
00h00Avec Jordan Loyd, le débat des joueurs naturalisés est relancé : « Ce n’est pas bien »
vucevic allman monténégro
EuroBasket
00h00Un grand Vucevic, un Kyle Allman clutch : le Monténégro garde espoir pour les 1/8e de finale
La séquence de fin de match de Sylvain Francisco contre la Slovénie a fait réagir Draymond Green
EuroBasket
00h00Draymond Green tacle Sylvain Francisco : « C’est pour ça que c’était important de battre la France à Paris »
monaco calathes motiejunas
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco a repris l’entraînement avec Calathes et Motiejunas, Mike James attendu mercredi
EuroBasket
00h00« Une petite chance » pour qu’Alexandre Sarr joue contre la Pologne
EuroBasket
00h00Une audience qui se stabilise pour le groupe TF1 lors de France – Israël
EuroBasket
00h00Des nouvelles d’Aaron Cel, devenu directeur sportif à succès en Pologne : « C’est sorti de nulle part ! »
haynes challans
ELITE 2
00h00Le flou règne autour de Randy Haynes, censé revenir à Challans pour la saison d’ÉLITE 2
mans cholet présaison
Présaison
00h00Même en présaison, Le Mans continue de gagner contre Cholet
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0