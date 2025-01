Un gros dunk, une célébration pour chambrer : Guerschon Yabusele s’est bien amusé face à Anthony Davis

Ce n’est pas avec ce genre de performance qu’il va calmer l’intérêt croissant autour de lui. Ciblé par de multiples franchises NBA pour un transfert avant la trade deadline prévue le 10 février, Guerschon Yabusele a encore frappé fort avec les Sixers, face aux Lakers (118-104).

Cette fois, pas de poster dunk sur LeBron James. Cette fois, c’est plutôt Anthony Davis qui a dégusté : alors qu’il tentait de le contrer en second rideau sur une contre-attaque, l’intérieur de Los Angeles n’a pas pu empêcher le dunk puissant de Yabusele.

"That's a man's jam!" 🤯

Yabusele with the pick and the SLAM 💥 pic.twitter.com/VkzQ9jrQs7

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 29, 2025