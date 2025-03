Un incendie criminel ravage la salle Debussy à Grande-Synthe, un an après Sportica

Le complexe sportif Claude-Debussy de Grande-Synthe a été ravagé par un incendie criminel ce lundi 10 mars en fin d’après-midi. D’après La Voix du Nord, le feu, qui a débuté dans une poubelle le long du dojo, s’est rapidement propagé à la toiture du bâtiment en raison de la charpente en bois et de la laine de roche qui l’alimentaient. Malgré l’intervention des pompiers, la salle est définitivement hors d’usage.

Un sinistre criminel qui rappelle Sportica

Le maire de la ville, Martial Beyaert, s’est rendu sur place et a exprimé son désarroi face à ce nouveau coup dur pour la ville : « Ça fait comme à Sportica. Il n’y a aucun doute, malgré l’intervention des pompiers tout est foutu. » Une enquête a été ouverte par la police, qui confirme que l’origine criminelle du sinistre ne fait aucun doute.

D’après France 3, bien que l’incendie n’ait pas été particulièrement spectaculaire en termes de flammes, le panache de fumée qui s’échappait du toit témoignait de l’ampleur des dégâts. Les pompiers ont dû arroser intensément le bâtiment, inondant ainsi les salles de sport déjà fragilisées par la chaleur.

Un coup dur pour le sport local

Le complexe Debussy abritait plusieurs associations sportives, dont l’Olympique Grande-Synthe Basket (Nationale 2), un club de gymnastique, un dojo, et un club de tennis de table. Il servait également de salle de sport pour les élèves du collège Anne-Frank. Désormais, ces centaines de licenciés et jeunes sportifs se retrouvent sans infrastructure.

Dans un communiqué relayé par France 3, Martial Beyaert a promis une reconstruction : « Encore une fois, notre ville est touchée sur un équipement destiné à nos habitants, à notre jeunesse. On fera face, on a toujours fait face. […] Il faudra reconstruire Debussy et on le fera ensemble. »

Une réunion de crise est prévue ce mardi 11 mars pour organiser la suite et reloger les activités sportives impactées.