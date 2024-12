Un mois après, Timothé Luwawu-Cabarrot a rejoué au basket

C’était un Français qui manquait au contingent en EuroLeague ces dernières semaines. Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans) a rejoué au basket ce dimanche 22 décembre, après quatre semaines d’indisponibilité à la suite d’une lésion au mollet. Il a retrouvé les parquets de la Liga ACB avec Baskonia, dans une défaite à domicile face aux dauphins de l’Unicaja Malaga (88-90). Pour son retour, le Français a livré en sortie de banc une prestation dans ses moyennes en championnat avec 11 points à 4/8 aux tirs (dont 2/3 à 3-points) et 1 passe décisive. Il n’a joué que 15 minutes, d’une part pour effectuer un retour de blessure en douceur, mais aussi parce qu’il a accumulé les fautes (4). En face, c’est un autre ancien joueur de l’ASVEL qui a dominé, avec 26 points pour Dylan Osetkowski.

Le plus/minus de Luwawu-Cabarrot sur ce match est de loin le meilleur de son équipe (+13). Visuellement affûté physiquement, il a relancé son équipe et failli les amener vers la victoire. Quatrième joueur le plus utilisé par Pablo Laso avant sa blessure, il devrait rapidement retrouver une place de titulaire. D’autant plus que le club de Vitoria-Gasteiz, actuellement 13e du championnat espagnol, doit relever la tête. Leur bilan de 5 victoires pour 7 défaites n’est pas en adéquation avec les ambitions de pré-saison. Avant la saison, TLC expliquait avoir « besoin de trouver le succès collectif pendant une saison complète », après un exercice décevant à l’ASVEL. En EuroLeague, Baskonia est encore moins bien classé (15e avec 7 victoires pour 10 défaites).