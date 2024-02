Un Monaco spectaculaire élimine l’ASVEL et s’envole vers le top 8 de Trélazé

Monaco – ASVEL cette saison, c’est un peu la même histoire qu’Un jour sans fin avec Bill Murray. Villeurbanne est très souvent dans le coup à la mi-temps, voir même devant mais, sans vraiment pouvoir s’y opposer, doit laisser Monaco filer vers la victoire en seconde période. Ce mardi, ce 1/8e de finale de Coupe de France n’a pas fait exception aux trois premières rencontres de la saison entre les deux formations d’EuroLeague. Au terme d’une rencontre spectaculaire, la Roca Team a encore pris le dessus sur son rival (90-80), qui l’est de moins en moins au vue de la domination monégasque actuelle.

Donta Hall voulait des posters de M’Baye NDiaye

« Encore une fois, on peut faire un meilleur début de match. On les laisse croire trop longtemps qu’ils peuvent remporter ce match. » Il y a à la fois du vrai et du faux dans les paroles de Matthew Strazel (12 points) recueillies après la rencontre par Skweek. Du faux, car Monaco a plutôt fait une très bonne entame, en menant 10-0, puis 15-5, grâce aux cinq points chacun de Donatas Motiejunas et Yakuba Ouattara. Il est vrai, en revanche, que Monaco est resté un certain temps à portée de fusil de l’ASVEL, ne s’échappant réellement que dans le 4e quart-temps. Face à son adversaire en finale lors de la précédente édition, la Roca Team s’est peut-être imaginée être dans l’univers de Bercy, envoyant sur orbite ses joueurs dépourvus d’attraction terrestre.

Comme Donta Hall (7 points), dont la connexion avec Elie Okobo (12 points et 5 passes décisives) a été parfaite ce mardi soir, le pivot américain multipliant les dunks ravageurs, notamment sur le pauvre M’Baye Ndiaye (5 points et 2 contres). Sauf que Monaco rendait ses dunks à l’ASVEL, qui profitait aussi de la maladresse monégasque aux lancers-francs (17/23 au final). Après un duel beaucoup plus à terre entre Donatas Motiejunas (16 points à 100% aux tirs) et Charles Kahudi (11 points) lors des cinq dernières minutes du 2e quart-temps, les deux équipes étaient presque à égalité à la mi-temps (45-43).

Les actions spectaculaires de Monaco ont malgré tout fini par avoir raison des Rhodaniens. Sur un nouveau dunk rageur de Donta Hall, les joueurs du Rocher se détachaient à l’entame de l’ultime période (67-59, 30′). Malgré une vengeance au contre de Ndiaye sur l’ancien joueur des Brooklyn Nets, les hommes de Sasa Obradovic ont inscrit de gros tirs dans ce 4e quart-temps : Elie Okobo (78-68, 35′) et Jordan Loyd (85-68, 37′) faisaient définitivement l’écart à longue distance pour filer vers la victoire.

« On n’arrive pas à gagner »

Malgré le retour de Nando De Colo pour ce choc (9 points), le match en travers de Paris Lee (2 points à 1/11 aux tirs) n’a pas arrangé les affaires de l’ASVEL, qui a besoin que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir espérer battre Monaco. Le leader du championnat de France signe ainsi sa 4e victoire de la saison sur l’ASVEL. « On n’arrive pas à gagner, soufflait un Joffrey Lauvergne (7 points et 9 rebonds) dépité auprès de Skweek. On a potentiellement une autre chance dans quelques jours. En espérant que ça soit la bonne. » Une hypothétique finale de la Leaders Cup où l’ASVEL serait cette fois dans la peau du tenant du titre, mais toujours pas celle de favori.

