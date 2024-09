Un nouvel ex-footballeur se lance dans le basket : Jimmy Briand, à l’US Bouscat !

Faire une après-carrière dans le basket serait-il en train de devenir une mode chez les ex-footballeurs professionnels ? Après Étienne Capoue – qui a disputé son premier match officiel en D4 espagnole (5 points) – c’est un autre membre de la génération des années 1980 qui s’est “reconverti” : Jimmy Briand. À 39 ans, le natif de Vitry-sur-Seine s’est engagé avec l’équipe 3 de l’US Bouscat Basket, club qui joue en Départementale 2 de Gironde. Une équipe proche de Bordeaux et du centre d’entraînement des Girondins au Haillan, où Briand a terminé sa carrière professionnelle en septembre 2022. Et où il entraîne aujourd’hui les U18 bordelais.

L’US Bouscat : un club bien connu

C’est d’ailleurs ce critère géographique qui l’a poussé, comme il l’a expliqué à Actu Bordeaux : « J’habite à 50 mètres du gymnase et quand j’ai vu que les infrastructures étaient toutes neuves, je me suis dit que ce club était ce que je cherchais […] Je jouais au basket quand j’étais petit, en région parisienne. J’avais deux passions : le basket et le foot. » Du haut de son mètre 81, il brille surtout lors de ses premiers entraînements par sa vista, héritée d’une longue carrière d’attaquant au foot. « Il a une bonne vision du jeu, forcément, dans les passes, les appels, les contre-appels » a confié son nouveau coach, qui a aussi loué son professionnalisme. Le club de l’US Bouscat est bien connu dans la région, puisqu’il a notamment accueilli et formé les fratries Ayayi (Valériane, Joël et Gérald) et Sarr (Olivier et Alexandre) pendant plusieurs années, à cheval entre 2006 et 2011.

Jimmy Briand a eu une longue carrière de 20 années professionnelles dans le football. Il est parti du Stade Rennais et a terminé aux Girondins de Bordeaux, en passant par Lyon, Hanovre et Guingamp. Attaquant renommé, il a marqué 105 buts en 507 matchs de championnat. Il a aussi connu cinq sélections avec l’équipe de France, à l’époque sous Raymond Domenech et Laurent Blanc. Dans son après-carrière, il s’est lancé dans plusieurs activités de coaching et de consultant TV.