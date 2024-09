Quand Étienne Capoue, ancien international français de football, se met au basket en D4 espagnole !

« Mon rêve de gosse, c’était de jouer en NBA », disait Étienne Capoue au site Relevo l’année dernière. « Mais je continue de rêver. J’ai juste envie d’aller sur un terrain et de shooter. » Alors bien sûr, la troisième division espagnole n’est pas véritablement la NBA mais le footballeur s’est rapproché de son amour d’enfance ces derniers jours.

Formé au Toulouse Football Club, passé par Tottenham et Watford, sélectionné à sept reprises en équipe de France au début de l’ère Didier Deschamps entre 2012 et 2013, Étienne Capoue (36 ans) est actuellement sans club suite à sa fin de contrat avec Villareal. Or, il a trouvé une agréable façon de s’entretenir en attendant un nouveau club : il s’entraîne avec le CB Jovens L’Eliana, un club de basket de quatrième division espagnole situé à Valence. Mieux, il a même pris part dimanche dernier à une rencontre amicale contre Morvedre (78-70).

Le site Relevo informe que le vainqueur de la Ligue Europa 2021 a intégré les séances collectives du club valencian la semaine dernière à sa propre demande. « Il nous a dit qu’il voulait jouer, qu’il voulait s’entraîner », raconte une source interne. Le choix du club n’est pas anodin : ses enfants évoluent dans les équipes de jeunes à L’Eliana. Relevo ajoute que le club de Tercera FEB, sixième de sa poule l’an dernier, ne se ferme aucune porte pour un éventuel avenir en commun. « Ils voient déjà une certaine qualité en lui et le considèrent comme une bonne option au vu de son physique exceptionnel (1,89 m) », écrivent nos confrères. Pour l’instant, sans licence, il ne peut que participer aux séances d’entraînements, et aux matchs amicaux.

Alors que la saison de Tercera FEB espagnole démarre le 12 octobre prochain, avec la réception de Maristas, le CB Jovens L’Eliana reste surtout convaincu que Capoue veut poursuivre sa carrière de footballeur et ne compte lui mettre aucune pression. D’autant plus qu’il peut encore prétendre à de bien plus grandes choses que la quatrième division espagnole de basket. Récemment, Le Télégramme révélait l’intérêt du Stade Brestois, club de Champions League, envers le milieu de terrain niortais…