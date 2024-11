Un Paris à grande vitesse passe 115 points au SLUC Nancy

Au sortir d’une 4e défaite consécutive, le SLUC Nancy commence à avoir les fesses bien rouges. En déplacement sur le terrain du Paris Basketball ce dimanche 3 novembre en conclusion de la 7e journée de Betclic ELITE, le club lorrain a de nouveau coulé défensivement, s’inclinant sur le lourd score de 115 à 97, permettant ainsi à Paris de grimper sur le podium du championnat.

Victoire de @ParisBasketball qui compte désormais 5⃣ succès en 7⃣ rencontres et qui pointe à la 3e place du classement de #BetclicELITE 🥉 3 sur 3 à domicile pour les Franciliens 🔥🏠 pic.twitter.com/cNGHIkxFKY — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) November 3, 2024

Les portes ouvertes nancéiennes

106 et 96 points encaissés à l’enfilade à Strasbourg, puis 98 chez soi contre Monaco, auxquelles viennent s’ajouter les 115 points du Paris Basketball ce dimanche. C’est peu dire si la défense du SLUC, face certes à quelques unes des plus grosses cylindrées du championnat, prend l’eau ces derniers temps. Face au jeu up tempo de Paris, la tendance nancéienne des dernières semaines de compétition s’est un peu plus affirmée.

Quarante-huit heures après un match cadenassé et physique contre Vitoria, le club de la capitale a pu lâcher les chevaux contre le SLUC. Prenant l’avantage très rapidement dans la partie, Paris s’est véritablement détaché en fin de première période pour compter quasiment 20 longueurs d’avance à la mi-temps (64-47). Guidé par un back-court légèrement différent de d’habitude, avec Maodo Lô (18 points à 7/14 aux tirs et 5 passes décisives) plutôt que T.J. Shorts (seulement 14 minutes de jeu pour 7 points et 11 passes décisives) pour épauler Nadir Hifi (22 points à 6/16 aux tirs), le Paris Basketball n’a pas faibli en seconde période, loin de là, allant même jusqu’à établir le record de points marqués de la saison (précédemment détenu par Strasbourg avec ses 110 points contre Limoges).

Malgré cette 4e défaite de suite, encore lourde à l’arrivée en termes de poing encaissés, le coach nancéien Sylvain Lautié se voulait positif : « On est en train de revenir dans le bon sens », rapportait L’Est Républicain. La réception de Gravelines-Dunkerque lors de la prochaine journée en sera le véritable indicateur.