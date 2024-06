Un Paris à réaction pour remporter le match 2 : « On a joué de la bonne manière »

Nadir Hifi (arrière du Paris Basketball) : « On a fait un très bon début de match. Ils sont revenus mais on sait que c’est une équipe de très haut niveau. On leur a donné beaucoup de lancers-francs, de rebonds et de relances. Mais aujourd’hui, on a fait preuve de beaucoup de caractère pour rester devant et égaliser.

On a fait beaucoup d’erreurs mardi. On a montré aujourd’hui que ce n’était pas forcément à cause de la fatigue. C’est dans la tête, on sait que c’est compliqué depuis le début des playoffs. On a fait un game 3 contre Cholet, un game 5 contre l’ASVEL. On s’est mis dans cette situation tout seul.

(Sur son dernier tir) C’était dans la même zone que contre l’ASVEL mais je savais que j’allais le mettre. J’étais en rythme ce soir. Ces derniers mois, je me sens très bien. Après, c’est les playoffs, il faut savoir augmenter son niveau de jeu. Je ne pense pas que je sois plus adroit que d’autres jours. Je suis content de ma performance, de celle de l’équipe, qu’on reprenne l’avantage du terrain. Maintenant, on a deux matchs à gagner à Paris. »

Léon Kratzer (pivot du Paris Basketball) : « On est venu avec la bonne attitude, on a joué de la bonne manière. À la fin, il y a toujours des choses qu’on peut mieux faire. Notre attitude est toujours bonne mais le temps entre le match 5 contre l’ASVEL et le match 1 de la finale était court.

C’est une équipe d’EuroLeague, avec des joueurs de haut-niveau, assez grands à l’intérieur. Ils sont bons au rebond, qu’on doit améliorer pour les prochains matchs.Nous devons toujours jouer un jeu rapide même si Monaco marque, car ils vont mettre des paniers difficiles de toute manière. »

Propos recueillis à Monaco